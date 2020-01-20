Главная / Новости / Спорт / Гусевская команда «Эдиль» поднялась на первое место в областном чемпионате по баскетболу
Информационный сайт города Гусева

Гусевская команда «Эдиль» поднялась на первое место в областном чемпионате по баскетболу

20 января 2020, 16:52
Мужская сборная города Гусева «Эдиль» принимает участие в Чемпионате Калининградской области по баскетболу. В своей подгруппе парни набрали 6 очков и заняли первое место, выиграв у команды «Кочегарка» 102-82, «Молодежка» 85-72 и СК МОРЕ СЗФО 85-71.

19 января в 7 туре команда «Эдиль» встретилась с зеленоградской командой «Дюна», выиграв со счетом 84-76.

Федерацией баскетбола Калининградской Области Денис Никульшин из сборной «Эдиль» признан одним из трех лучших игроков 7 тура.

Следующие игры пройдут 2 февраля в БФУ им. Канта в 15:45. «Эдиль» встретится с калининградской командой «Западный рубеж».

Желаем нашей сборной победы!
Другие новости по теме
Гусевская мужская баскетбольная сборная по-прежнему в строю и вновь сражается в областном ЧемпионатеГусевская мужская баскетбольная сборная по-прежнему в строю и вновь сражается в областном ЧемпионатеКак гусевская баскетбольная команда «Эдиль» встретилась со сборной БФУКак гусевская баскетбольная команда «Эдиль» встретилась со сборной БФУГусевская сборная по баскетболу не попала в тройку сильнейших Калининградской областиГусевская сборная по баскетболу не попала в тройку сильнейших Калининградской областиГусевские баскетболисты разгромили Калининградскую команду на областном чемпионатеГусевские баскетболисты разгромили Калининградскую команду на областном чемпионате
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико