Гусевская команда «Эдиль» поднялась на первое место в областном чемпионате по баскетболу 20 января 2020, 16:52

Мужская сборная города Гусева «Эдиль» принимает участие в Чемпионате Калининградской области по баскетболу. В своей подгруппе парни набрали 6 очков и заняли первое место, выиграв у команды «Кочегарка» 102-82, «Молодежка» 85-72 и СК МОРЕ СЗФО 85-71.



19 января в 7 туре команда «Эдиль» встретилась с зеленоградской командой «Дюна», выиграв со счетом 84-76.



Федерацией баскетбола Калининградской Области Денис Никульшин из сборной «Эдиль» признан одним из трех лучших игроков 7 тура.



Следующие игры пройдут 2 февраля в БФУ им. Канта в 15:45. «Эдиль» встретится с калининградской командой «Западный рубеж».



Желаем нашей сборной победы!