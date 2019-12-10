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Гусевские пловцы показали хорошие результаты на зимнем областном чемпионате

10 декабря 2019, 11:43
Гусевские пловцы показали хорошие результаты на зимнем областном чемпионате
6 и 7 декабря 2019 года во дворце спорта «Юность» в городе Калининграде прошёл зимний Чемпионат Калининградской области по плаванию. В соревновании приняло участие более 300 сильнейших пловцов со спортивных школ и спортивных клубов Калининградской области.

Чемпионат проходил в личном формате по следующим дистанциям: 50 м брасс, 50 м баттерфляй, 100 м вольный стиль, 100 м на спине, 200 м брасс.

От спортивной школы города Гусева в соревновании приняло участие 13 пловцов под руководством тренера Елены Стребковой. Они показали хороший уровень спортивной подготовки, были достойными соперниками своим конкурентам, выполнили и подтвердили следующие спортивные разряды:

  • Подтвердили 3 спортивный разряд: Дарья Имховик, Илья Гришин, Александр Токарев, Никита Голощапов.
  • Выполнил 3 спортивный разряд: Никита Литвинов.
  • Выполнили 1 юношеский разряд: Максим Дмитроченко, Иван Крючков, Виктория Морозова, Прохор Вологжанинов, Даниил Дюжий, Матвей Старостин и Александр Круглов.

Поздравляем Елену Стребкову и её воспитанников с хорошими результатами! Желаем удачи и достижения новых спортивных вершин!
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