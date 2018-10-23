В ФОКе прошло первенство Спортивной школы города Гусева по плаванию

23 октября 2018, 12:32

22 октября в ФОКе города Гусева прошло первенство МАУ «Спортивная школа г. Гусева» по плаванию. В соревнованиях приняли участие 75 юных пловцов спортивной школы отделения плавания, которые_тренеруются у тренеров: Евдокимова Ю.В., Петровой Г.А. и Стребковой Е.Л..



Соревнования проходили по четырем возрастным группам: 2010 г. р. и моложе, 2008–2009 гг. р., 2006–2007 гг. р., 2005 г. р. и старше. Все участники стартовали на 100 м. вольным стилем и комплексное плавание.



Для многих ребят это были первые соревнования в их жизни. Они заметно волновались, но подбадриваемые своими тренерами юные дебютанты показали хорошие результаты для своего возраста.



100 м. вольным стилем: 1 места заняли: Яцкив Богдана и Болгов Сергей 2010 г. р., Морозова Виктория и Голощапов Никита 2008–2009 гг. р., Имховик Дарья и Гришин Илья 2006–2007 гг. р., Щетенко Евгений 2005 г. р. и старше.



2 места: Белова Светлана и Москаленко Илья, Кремер Виктория и Токарев Александр, Костандова Лиза и Яковлев Артем, Лысюк Кирилл.



3 места: Бочарова Виктория и Голощапов Владислав, Осипова Лиза и Дюжий Даниил,Чернова Лиза и Старостин Матвей, Литвинов Никита.



100 м. комплексное плавание: 1 места заняли: Яцкив Богдана и Москаленко Илья 2010 г. р., Кремер Виктория и Голощапов Никита 2008–2009 гг. р., Имховик Дарья и Гришин Илья 2006–2007 гг. р., Щетенко Евгений 2005 г. р. и старше.



2 места: Белова Светлана и Болгов Сергей, Морозова Виктория и Токарев Александр, Чернова Лиза и Дмитроченко Максим, Лысюк Кирилл.



3 места: Бочарова Виктория и Голощапов Владислав, Осипова Лиза и Дюжий Даниил, Костандова Лиза и Старостин Матвей, Замотаев Данила.



Победители соревнований были награждены медалями и грамотами.



Поздравляем ребят с выполнение юношеских разрядов.

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