Стройцентр Стройцентр
/ / / В ФОКе прошло первенство Спортивной школы города Гусева по плаванию
Информационный сайт города Гусева

В ФОКе прошло первенство Спортивной школы города Гусева по плаванию

23 октября 2018, 12:32
В ФОКе прошло первенство Спортивной школы города Гусева по плаванию
22 октября в ФОКе города Гусева прошло первенство МАУ «Спортивная школа г. Гусева» по плаванию. В соревнованиях приняли участие 75 юных пловцов спортивной школы отделения плавания, которые_тренеруются у тренеров: Евдокимова Ю.В., Петровой Г.А. и Стребковой Е.Л..

Соревнования проходили по четырем возрастным группам: 2010 г. р. и моложе, 2008–2009 гг. р., 2006–2007 гг. р., 2005 г. р. и старше. Все участники стартовали на 100 м. вольным стилем и комплексное плавание.

Для многих ребят это были первые соревнования в их жизни. Они заметно волновались, но подбадриваемые своими тренерами юные дебютанты показали хорошие результаты для своего возраста.

100 м. вольным стилем: 1 места заняли: Яцкив Богдана и Болгов Сергей 2010 г. р., Морозова Виктория и Голощапов Никита 2008–2009 гг. р., Имховик Дарья и Гришин Илья 2006–2007 гг. р., Щетенко Евгений 2005 г. р. и старше.

2 места: Белова Светлана и Москаленко Илья, Кремер Виктория и Токарев Александр, Костандова Лиза и Яковлев Артем, Лысюк Кирилл.

3 места: Бочарова Виктория и Голощапов Владислав, Осипова Лиза и Дюжий Даниил,Чернова Лиза и Старостин Матвей, Литвинов Никита.

100 м. комплексное плавание: 1 места заняли: Яцкив Богдана и Москаленко Илья 2010 г. р., Кремер Виктория и Голощапов Никита 2008–2009 гг. р., Имховик Дарья и Гришин Илья 2006–2007 гг. р., Щетенко Евгений 2005 г. р. и старше.

2 места: Белова Светлана и Болгов Сергей, Морозова Виктория и Токарев Александр, Чернова Лиза и Дмитроченко Максим, Лысюк Кирилл.

3 места: Бочарова Виктория и Голощапов Владислав, Осипова Лиза и Дюжий Даниил, Костандова Лиза и Старостин Матвей, Замотаев Данила.

Победители соревнований были награждены медалями и грамотами.

Поздравляем ребят с выполнение юношеских разрядов.
соревнование плаванье ФОК
305 просмотров
1
Другие новости по теме
В Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвящённые Дню города
В Гусеве прошли соревнования по плаванию, посвящённые Дню города
Гусевские пловцы приняли участие в соревнованиях на Кубок малых городов Янтарного края
Гусевские пловцы приняли участие в соревнованиях на Кубок малых городов Янтарного края
В ФОКе города Гусева прошло первенство «Гусевской ДЮСШ» по плаванию
В ФОКе города Гусева прошло первенство «Гусевской ДЮСШ» по плаванию
Ноябрь месяц для отделения плавания Гусевской ДЮСШ выдался результативным
Ноябрь месяц для отделения плавания Гусевской ДЮСШ выдался результативным

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров