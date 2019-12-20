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Информационный сайт города Гусева

Гусевские легкоатлеты взяли три призовых места на областных соревнованиях в Калининграде

20 декабря 2019, 13:10
Гусевские легкоатлеты взяли три призовых места на областных соревнованиях в Калининграде
17 и 18 декабря в городе Калининграде во дворце спорта «Юность» проходили традиционные детские соревнования по лёгкой атлетике на призы «Деда Мороза».

Соревнования проходили в личном формате, в которых приняли участие более 600 легкоатлетов со всей Калининградской области.

В команде спортивной школы города Гусева призёрами стали три спортсмена: Карина Пономарева, Данил Гребневас, Валерия Зенченко.

Карина Пономарева победила на дистанции 600 м. с очень сильным результатом — 1.47,31 и выполнила 2-й спортивный разряд.

Данил Гребневас проявил стойкий спортивный характер на дистанции 600 м. и занял 2-е место с результатом — 1.48,46.

В финальном забеге на дистанции 60 м. прекрасное время показала Валерия Зенченко. Она заняла 3-е место с результатом — 9,93.

Тренер команды Александр Лукьянов отмечает Софию Степанову, которая в беге на 300 м. с результатом — 50,15 заняла 4-е место, уступив всего 0,4 десятые спортсменке, занявшей третье место.

Поздравляем Александра Лукьянова и его воспитанников с хорошими результатами!
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