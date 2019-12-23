В рамках первенства Спортивной школы Гусева прошли соревнования по тхэквондо

21 декабря в рамках Первенства МАУ «Спортивная школа города Гусева» прошли соревнования по выполнению норм контрольных нормативов по виду спорта «Тхэквондо», в которых приняли участие юноши, девушки .
Спортсмены в возрастной группе 2009–2010 годов рождения показали результаты:
Юноши
1 место — Артём Романин;
2 место — Константин Прудников;
3 место — Павел Кулешов.
Девушки
1 место — Мария Иваровская;
2 место — Диана Круглова.
В возрастной группе 2011–2013 годов рождения результаты соревнований распределились следующим образом:
Юноши
1 место — Александр Урбанович;
2 место — Савелий Селедцов;
3 место — Владислав Ананьев.
Девушки
1 место — Мария Китаева;
2 место — Екатерина Миклушева;
3 место — Валерия Мовчан.
По внеконкурсному зачету среди юношей 2011–2013 годов рождения места распределились в следующем порядке:
1 место — Кирилл Шутов;
2 место — Вячеслав Севостьянов;
3 место — Максим Демченко.
Показали хорошие результаты Матвей Недосекин и Вячеслав Ананьев. Им не хватило всего одного балла, чтобы завоевать призовое место в своих возрастных категориях. Достойно соревновался и улучшил свои результаты Артём Никитин.
Поздравляем юных тхэквондистов с хорошими предновогодними результатами! Желаем здоровья, спортивной сноровки и достижения новых побед!