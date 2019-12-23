В рамках первенства Спортивной школы Гусева прошли соревнования по тхэквондо 23 декабря 2019, 16:22

21 декабря в рамках Первенства МАУ «Спортивная школа города Гусева» прошли соревнования по выполнению норм контрольных нормативов по виду спорта «Тхэквондо», в которых приняли участие юноши, девушки .



Спортсмены в возрастной группе 2009–2010 годов рождения показали результаты:



Юноши

1 место — Артём Романин;

2 место — Константин Прудников;

3 место — Павел Кулешов.



Девушки

1 место — Мария Иваровская;

2 место — Диана Круглова.



В возрастной группе 2011–2013 годов рождения результаты соревнований распределились следующим образом:



Юноши

1 место — Александр Урбанович;

2 место — Савелий Селедцов;

3 место — Владислав Ананьев.



Девушки

1 место — Мария Китаева;

2 место — Екатерина Миклушева;

3 место — Валерия Мовчан.



По внеконкурсному зачету среди юношей 2011–2013 годов рождения места распределились в следующем порядке:



1 место — Кирилл Шутов;

2 место — Вячеслав Севостьянов;

3 место — Максим Демченко.



Показали хорошие результаты Матвей Недосекин и Вячеслав Ананьев. Им не хватило всего одного балла, чтобы завоевать призовое место в своих возрастных категориях. Достойно соревновался и улучшил свои результаты Артём Никитин.



Поздравляем юных тхэквондистов с хорошими предновогодними результатами! Желаем здоровья, спортивной сноровки и достижения новых побед!