Наши на соревнованиях по смешанным единоборствам за кубок главы Калининграда

Значимым мероприятием стал для наших спортсменов Кубок главы административного городского округа город Калининград по смешанным боевым единоборствам (ММА).Участие в турнире приняли спортсмены России, Литвы, Молдавии, Польши, Италии, Египта. Эти соревнования проходили 21–22 декабря. В первый день турнира свое мастерство на ковре демонстрировали любители. От нашего города выступали юные представители клуба «Гусев-ММА» 2009–2010 года рождения, занимающиеся под руководством Данилы Скачкова. Надо отметить, что юные бойцы оказались достойными продолжателями славных традиций своего клуба. Свои бои мальчишки провели достойно и привезли домой новые награды: «золото» завоевал Янис Хамчуков, обладателем «серебра» стал Юрий Хамчуков, а «бронзу» взял Юрий Ериновский.Во второй день турнира поединки вели уже профессионалы. И центральным боем вечера стал бой нашего титулованного земляка Олега Личковахи и египтянина Ибрагима Халеда. Наш спортсмен сейчас тренируется под руководством Валерия Ериновского и Евгения Бохана. Стоит отметить, что до встречи с Олегом Халед у себя на родине являлся непобедимым бойцом (8:0 и из восьми побед семь — досрочных). Несмотря на то, что египтянин на три года старше нашего спортсмена, бойцового опыта у Олега все же больше. Наш земляк вел этот бой уверенно, доминировал все три раунда. Буквально за несколько секунд до конца третьего раунда судья был вынужден остановить бой: Олег одержал победу техническим нокаутом.Мы поздравляем наших спортсменов с заслуженными наградами и желаем им новых красивых побед!