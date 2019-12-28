В школе № 3 прошли сборы Прибалтийской Федерации киокушинкай каратэ-до

Владимир Орешко

В школе № 3 города Гусева прошли учебно-тренировочные сборы Прибалтийской Федерации киокушинкай каратэ-до и повышения квалификации под руководством Владимира Орешко.Около 50 спортсменов приняли участие в плановом мероприятии. На протяжении всего времени юные каратисты оттачивали технику, работали над ката, улучшали свою физическую подготовку и выносливость.По окончании сборов состоялся экзамен, для тех, кто прошёл программу и был допущен к аттестации на повышение своего уровня. В этом году в ряды Федерации влились новые ребята.Около 30 юных спортсменов прошли первое в своей жизни «Посвящение в каратисты», сдавали экзамен на 11 кю. Было замечено старание каждого участника и небольшое волнение, ведь в зале находились родители, то, что каждый из них поклялся тренировать сердца и тела, уважать старших и воздерживаться от насилия, соблюдать правила этикета.Во время экзамена все должны продемонстрировать правильность выхода в стойку и выполнения базовой техники на месте. Показать чёткость ударов руками, выполнить блоки и удары ногами. Хочется отметить двух девушек: Марину Голомазову и Марию Скороспелову, которые за такой короткий промежуток времени смогли освоить программу и успешно аттестоваться на 10 кю, оранжевый пояс. Все экзаменуемые успешно прошли этот экзамен и получили пояса, которые действительно заслужили. Я поздравляю и желаю дальнейших успехов. Теперь наша спортивная семья стала больше.По окончании экзамена были подведены итоги года, отмечены лучшие спортсмены. Были сказаны слова благодарности родителям и тем, кто внёс вклад в развитие каратэ-до в федерации. Среди спортсменов грамоты за достижения в спорте получили Ефанкин Константин и Софья Лунина. Лучшим спортсменом Федерации был признан Максим Лоскин. От родителей ему было вручено в подарок кимоно.Благодарственные письма были вручены и активным родителям. Ирине Владимировне Лебедевой и Алексею Владимировичу Подтергера — за преданность спорту и вклад в развитие Прибалтийской федерации. Сергею Александровичу Кремер, Екатерине Юрьевне Князевой, Светлане Анатольевне Голомазовой и Вере Михайловне Сухаревой — за помощь в организации и проведении мероприятий. Сергею Петровичу Лоскину — за хорошее воспитание сына спортсмена. Благодарственное письмо было вручено Андрею Ивановичу Олейник за тесное и плодотворное сотрудничество и за финансовую поддержку наших мероприятий.После торжественной части для всех было организовано чаепитие с поздравлениями и пожеланиями с наступающим Новым годом.Благодарю всех спортсменов за активное участие в наших мероприятиях, за упорство, старание и стремление в преодолении трудностей на пути к совершенствованию. Отдельно хочу поблагодарить родителей, которые верят в своих детей и мотивируют их для занятий самым мощным стилем каратэ-до киокушинкай!Дорогие друзья! С наступающим Новым годом Вас. Желаю Вам здоровья, любви, успехов, положительных эмоций и огромного счастья. Желаю Всем в Новом году не терять формы и оптимизма, добиваться всех целей и с достоинством преодолевать все трудности. Никогда не сомневаться в своих силах и верить в удачу, ставить личные рекорды и добиваться побед.С Новым годом!