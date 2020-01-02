«С корабля на бал!»: гусевский теннисист потеснил региональных спортсменов на пьедестале почета 2 января 2020, 11:15

Завершился спортивный год у представителей настольного тенниса. Мастера малой ракетки по традиции соперничали между собой на итоговом турнире года — Чемпионате Калининградской области. 29 декабря ведущие спортсмены региона собрались в Калининграде в спортивном центре СДЮСШОР-7 для выявления сильнейших в одном из самых сложных и непредсказуемых соревнований- парном чемпионате.



Представители областного центра были в сильнейшем составе и обоснованно были готовы распределить призовые места между собой и занять весь пьедестал почёта. Это вполне объяснимо, так как на сегодняшний день уровень калининградского настольного тенниса на порядок вырос и помимо местного спортивного поколения добавились новые приглашённые (приезжие) «силы» в лице мастеров спорта из Архангельска Воробьёва и Косенка.



Неудивительно, что теннисная конкуренция сейчас запредельна и «отобрать» медали на региональных турнирах у калининградцев спортсменам из периферии практически невозможно. Но в спорте как известно иногда бывают исключения из правил и этим исключением в очередной раз стал наш земляк Роман Куповец, успевший вернуться в регион к главным соревнованиям года буквально накануне и «включиться» в борьбу за медали. По признанию самого Романа на этот раз это было крайне сложно сделать, так как полугодовое отсутствие игровой практики не могло не сказаться мягко говоря.



Отдельные слова благодарности гусевского спортсмена были сказаны своей партнёрше калининградской теннисистке 20-ти летней Луизе Гущиной (кмс). Напомним любителям спорта, что Роман и Луиза в 2018 году завоевали золото парного чемпионата области. Что касается данного чемпионата, то гусевец попал как говорится «с корабля на бал» проведя всего три тренировки (!!!) накануне чемпионата. Тем не менее слаженность, взаимодействие, обоюдная поддержка партнёров дали свои плоды. По ходу турнира Луиза и Роман уступили лишь в полуфинале в пятом решающем сете вице-чемпионам области калининградцам Шевченко-Опанасенко (именно 17-ти летний кмс Мирон Опанасенко сегодня является главной надеждой регионального настольного тенниса, сотворивший недавно главную сенсацию года: обыграл в очном поединке легендарного опытнейшего областного игрока Рубинштейна Георгия), но «не опустили руки» и бронзовые медали уже не отдали, обыграв другую калинингралскую пару. В итоге гусевец стал единственным спортсменом региона, сумевшим потеснить областных мастеров на пьедестале почёта!



Поздравляем нашего земляка с заслуженной новогодней наградой, а также всех гусевских спортсменов с Новым Годом и желаем новых побед!