«Гусевские Черняховцы» вновь среди лучших!

4 сентябрь 2017, 10:21

Роман Куповец

Совсем недавно в Калининграде в мире настольного тенниса проводилось значимое событие регионального уровня. Областной центр принимал лучших игроков малой ракетки на командном чемпионате Калининградской области. Этот турнир проводится под эгидой региональной федерации, имеет особый статус и наряду с Кубком области является самым престижным и интересным рейтинговым командным турниром.20 команд со всех уголков области собрались в специализированном зале СДЮСШОР-7 для выявления сильнейшей команды региона. Традиционно вечный подтекст любого турнира областного масштаба : смогут ли вмешаться в борьбу за заветную тройку призёров-медалистов представители областных городов и «разбавить» калининградский пьедестал?Ситуация в настольном теннисе Калининградской области на сегодняшний день такова, что в командных турнирах, особенно в связи с изменением региональной федерацией системы проведения (формула стала более жёсткой) обыграть калининградские команды спортсменам из периферии объективно практически невозможно. И если в личных соревнованиях несколько областных спортсменов время от времени одерживают победы над калининградскими оппонентами, то их всё-таки единицы.В ТОП-16 областного рейтинга ведущих игроков входят только 4 спортсмена из области, остальные все калининградцы. Понятно, что трёхкратное преимущество что-то, да значит в целом. Но даже эти успехи относятся к личным противостояниям.Что же касается командных соревнований, то де-факто: многолетнюю и реальную конкуренцию сильнейшим калининградцам составляет одна-единственная команда, которую представляют бывшие воспитанники ДЮСШ города Гусева и их бессменный тренер и «по совместительству» один из ведущих игроков региона Куповец Роман. Правда, теперь наши земляки по известным причинам всем составом переехали в соседний муниципалитет и наш географический сосед Черняховск теперь пожинает плоды успеха в этом виде спорта. Что неудивительно : там спортивное руководство ведёт честную и продуктивную политику в отношении абсолютно всех видов спорта и работа действительно построена на основе доверительных отношений и взаимного сотрудничества, а это самое главное. Но не будем о грустном.В шутку наших ребят там называют «гусевские черняховцы». Что ж, наверное так и есть. Уже пять лет, как ведущий игровой вид спорта в муниципалитете и один из сильнейших в регионе перестал существовать в нашем городе и эту пустоту вряд ли кто-то и вообще когда-то сможет заполнить в полной мере. А пока любителям спорта небезынтересно будет узнать, что так называемые «гусевские черняховцы» продолжают «наводить шороху» в региональном настольном теннисе и по-прежнему входят в областную элиту.Вот и этот командный чемпионат Калининградской области наглядно показал это. Единственной командой, сумевшей «вклиниться» между калининградскими командами в тройку призёров стала пара Куповец Роман-Рыбакович Михаил. Особенно яркой встречей был полуфинал с сильнейшей командой региона в составе мастера спорта Скаленко Василия и действующего чемпиона области, отобравшего у него этот титул – главной «надежды» Калининградской области кмс Тимофеева Никиты.«Изюминкой» турнира стала обязательная парная встреча в которой ведущая областная пара, исповедующая остроатакующий стиль в потрясающей по накалу игре уступила 1:3 теннисистам, предпочитающим защитный стиль игры, но с комбинированными контратаками. Победы последних в противостоянии защитного стиля (даже контратакующего) и остроатакующего в данном виде спорта крайне редки на всех уровнях (как на российском, так и на международном), а тем более в парных соревнованиях, поэтому эта победа особенно ценна.К слову сказать, два года назад на таком же командном чемпионате области Роман с другим своим учеником Блиновым Виталием (кмс) едва не сотворили главную сенсацию играя в полуфинале против непобедимого областного дуэта, многократного победителя международных и российских соревнований мастера спорта Рубинштейна Георгия и уже упомянутого мастера спорта Скаленко Василия. Калининградцы буквально «горели» 0:2 и лишь ценой неимоверных усилий и своего мастерства вырвали таки победу в пятом сете!На этот же раз «гусевские черняховцы» были сильнее главных фаворитов. Что не помешало им правда одержать итоговую победу в полуфинале, а затем и в финале. Наши же ребята бронзовый кубок уже не отдали, обыграв 3:1 другую калининградскую команду, тем самым не позволив калининградцам занять весь пьедестал почёта.А в целом настольный теннис в регионе продолжает развиваться, с приходом нового заинтересованного руководства в федерацию за пять лет произошли позитивные изменения и новая смена в лице молодых, талантливых дарований уже подтянулась и заняла свою нишу наряду с опытными спортсменами. И приятно то, что эти дарования живут не только в областном центре, но и в таких небольших, но не менее спортивных городах, как Гусев и Черняховск. Представители нашего вида спорта хотели бы поздравить всех гусевских коллег по спортивному цеху (это касается только спортсменов) с прошедшим недавно Днём физкультурника. Всем здоровья, отсутствия травм и удачи!