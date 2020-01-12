В городской библиотеке проходит шахматный турнир, посвящённый 75-летию штурма Гумбиннена

В Гусеве возрождают традиции шахматных игр. В городской библиотеке проходит турнир, посвящённый 75-летию штурма Гумбиннена. В преддверии важной исторической даты за чёрно-белыми досками собрались представители самых разных поколений.В турнире по шашкам сегодня приняли участие девять человек. Первое место среди женщин заняла Приползина Наталья. Она пришла на соревнования вместе со своими детьми и показала отличный результат, набрав семь очков. На втором месте ветеран игры в шашки Метельская Ольга. Третье место заняла Маткевич Галина.Лучшим по шашкам среди мужчин стал Кошарный Михаил, на втором месте Козинский Сергей, на третьем — Яров Александр.Шахматы как вид спорта входят в муниципальную спартакиаду трудящихся Гусевского городского округа и являются первым видом областной спартакиады. В советские годы Гусев славился сильной шахматной сборной. Тренировки и спортивные состязания проходили в малом зале Дома офицеров. После долгого перерыва теперь такой базой станет библиотечное объединение.Второй соревновательный день по шахматам пройдёт в библиотеке на следующей неделе, 18 января.С 1 февраля в Гусеве на городском стадионе планируется обустроить помещение для шахматистов, где будут проводиться тренировочные занятия. Уже составлена обучающая программа.Зональный этап соревнований по шахматам пройдёт в Нестерове в начале февраля.