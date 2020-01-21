В городской библиотеке прошёл открытый турнир по шахматам и шашкам

Стадион города Гусева

18 января 2020 года завершился открытый турнир по шахматам и шашкам среди мужчин и женщин, посвященный штурму Гумбиннена. Турнир проходил в уютном зале городской библиотеки. Принимали участие 16 человек.Лучшим среди мужчин, не проиграв ни одной встречи, стал Авазимбетов Курбан — 14,5 очков. 2-е место у Громова Павла — 12 очков. Два участника набрали одинаковое количество очков (11,5 очков), по результатам личной встречи 3-е место занял Кураев Алексей, 4-е место — Хоминич Михаил.В турнире среди женщин 1-е место заняла Метельская Ольга, набрав 8,5 очков, 2-е место — Слепынина Елизавета (6,5 очков), 3 место у Курцеба Людмилы (4,5 очка).Организаторы соревнований выражают благодарность всем участникам, а также администрации городской библиотеки за теплый прием и радушие!