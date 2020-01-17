В Гусеве проходит второй этап юбилейной зимней спартакиады учащихся России

Гусевский физкультурно-оздоровительный комплекс уже три сезона известен далеко за пределами Калининградской области. Там проводятся как отечественные, так и международные старты. И специалисты заявляют, что для подготовки спортивного резерва это одна из лучших площадок по совокупности факторов.
Наталья Ищенко, заместитель председателя правительства Калининградской области:
— Здесь проходят сборы и нашей команды. Также с привлечением других спортсменов. И я думаю, что именно у этого города очень большая перспектива, потому что хорошая площадка — стандартная, хорошее оборудование. На сегодняшний день здесь оборудованы специальные камеры для видеоповторов, что тоже очень важно для проведения крупных соревнований.
Мордовия и Татарстан, Москва и Московская область, а ещё смоленская и калининградская сборные. За три дня этим юношам и девушкам предстоит пробежать дистанции от 500 до 3000 метров. И попробовать новый вид программы, активно внедряемый в разных видах спорта.
Сергей Шлемин, главный судья второго этапа зимней спартакиады учащихся России:
— Эстафетные смешанные гонки проводятся в России первый год. И значение их увеличивается с каждым днём, а опыта пробегания у спортсменов ещё не много. Так что посмотрим. Шорт-трек — динамичный, красивый, азартный вид спорта. Смотреть его интересно. Можно даже очень сильно болеть во время забегов.
Наш регион привлекателен не только событиями, но и как место для жизни и развития. Это доказывает, например, Алексей Ходус, переехавший из Омска в Гусев для прогресса в любимом деле. На первом домашнем соревновании всероссийского класса нынешний подопечный Артура Сенчука в первый же день принёс успех своей команде как в составе эстафетной смешанной четвёрки на 3000 метрах, так и лично на полутора километрах. Причём сам говорит, что ему всё же комфортнее бегать дистанции покороче.
Алексей Ходус, участник второго этапа зимней спартакиады учащихся России (Калининград):
— Больше всего, мне кажется, 500 метров. Так, как это маленькая дистанция. Ну и 1000 метров. Тоже, как бы, не сильно такая уже длинная дистанция. На ней тоже можно что-то да попробовать.
Дмитрий Иванов, корреспондент:
— Соревнования всероссийского масштаба продлятся в Гусеве до субботы, но уже 23 января здесь стартует этап международного турнира для конькобежцев в возрасте от 14 лет и младше.
Дмитрий Иванов, Александр Полонский
«Вести Калининград»
«Вести Калининград»