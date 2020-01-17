Дмитрий Иванов, Александр Полонский

«Вести Калининград»

Шесть команд по 10 человек. В Гусеве проходит второй этап юбилейной зимней спартакиады учащихся России. Нашему региону доверены соревнования по шорт-треку, победители которых отправятся на суперфинал в Красноярск.Гусевский физкультурно-оздоровительный комплекс уже три сезона известен далеко за пределами Калининградской области. Там проводятся как отечественные, так и международные старты. И специалисты заявляют, что для подготовки спортивного резерва это одна из лучших площадок по совокупности факторов.Мордовия и Татарстан, Москва и Московская область, а ещё смоленская и калининградская сборные. За три дня этим юношам и девушкам предстоит пробежать дистанции от 500 до 3000 метров. И попробовать новый вид программы, активно внедряемый в разных видах спорта.Наш регион привлекателен не только событиями, но и как место для жизни и развития. Это доказывает, например, Алексей Ходус, переехавший из Омска в Гусев для прогресса в любимом деле. На первом домашнем соревновании всероссийского класса нынешний подопечный Артура Сенчука в первый же день принёс успех своей команде как в составе эстафетной смешанной четвёрки на 3000 метрах, так и лично на полутора километрах. Причём сам говорит, что ему всё же комфортнее бегать дистанции покороче.