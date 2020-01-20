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Гусевские спортсмены показали хорошие результаты на областном первенстве по легкой атлетике

20 января 2020, 12:33
Гусевские спортсмены показали хорошие результаты на областном первенстве по легкой атлетике
9 и 10 января 2020 года во дворце спорта «Юность» в городе Калининграде прошло Первенство Калининградской области по лёгкой атлетике, в котором приняло участие более 200 спортсменов из Черняховска, Советска, Светлого, Калининграда и Гусева.

В команде Спортивной школы города Гусева под руководством тренера Александра Лукьянова призёрами и победителями стали:

Константин Башара:
  • 1 место в беге 3000 м. (10.16, 69);
  • 3 место в беге 1500 м. (4.40, 53).

Анна Романчук:
  • 1 место в беге 3000 м. (11.17,54);
  • 2 место в беге 1500 м. (5.23,66).

Карина Пономарева:
  • 2 место в беге 800 м. (2.31,06);
  • 3 место в беге 1500 м. (5.33,12).

Кристина Семенякина:
  • 3 место в беге 3000 м. (12.49,20).

Данил Гребневас:
  • 3 место в беге 3000 м. (11.04,19).

Поздравляем тренера Александра Александровича Лукьянова и его воспитанников с хорошими результатами и желаем дальнейших спортивных достижений!
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