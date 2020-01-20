Гусевские спортсмены показали хорошие результаты на областном первенстве по легкой атлетике

1 место в беге 3000 м. (10.16, 69);



3 место в беге 1500 м. (4.40, 53).



1 место в беге 3000 м. (11.17,54);



2 место в беге 1500 м. (5.23,66).



2 место в беге 800 м. (2.31,06);



3 место в беге 1500 м. (5.33,12).



3 место в беге 3000 м. (12.49,20).



3 место в беге 3000 м. (11.04,19).



9 и 10 января 2020 года во дворце спорта «Юность» в городе Калининграде прошло Первенство Калининградской области по лёгкой атлетике, в котором приняло участие более 200 спортсменов из Черняховска, Советска, Светлого, Калининграда и Гусева.В команде Спортивной школы города Гусева под руководством тренера Александра Лукьянова призёрами и победителями стали:Константин Башара:Анна Романчук:Карина Пономарева:Кристина Семенякина:Данил Гребневас:Поздравляем тренера Александра Александровича Лукьянова и его воспитанников с хорошими результатами и желаем дальнейших спортивных достижений!