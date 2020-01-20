Гусевские спортсмены показали хорошие результаты на областном первенстве по легкой атлетике

В команде Спортивной школы города Гусева под руководством тренера Александра Лукьянова призёрами и победителями стали:
Константин Башара:
- 1 место в беге 3000 м. (10.16, 69);
- 3 место в беге 1500 м. (4.40, 53).
Анна Романчук:
- 1 место в беге 3000 м. (11.17,54);
- 2 место в беге 1500 м. (5.23,66).
Карина Пономарева:
- 2 место в беге 800 м. (2.31,06);
- 3 место в беге 1500 м. (5.33,12).
Кристина Семенякина:
- 3 место в беге 3000 м. (12.49,20).
Данил Гребневас:
- 3 место в беге 3000 м. (11.04,19).
Поздравляем тренера Александра Александровича Лукьянова и его воспитанников с хорошими результатами и желаем дальнейших спортивных достижений!