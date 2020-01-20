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«За любовь и преданность футболу»: житель Гусева получил приз от Федерации областного футбола

20 января 2020, 13:50
Кто из гусевских спортсменов не знает Анатолия Люлюкина? Наверное, нет таких. Активный спортсмен, судья, попробовавший себя и в боксе, и в легкой атлетике. Но, конечно, львиная доля внимания этого активного человека досталась футболу.

Когда-то Анатолий Люлюкин сам гонял мяч в составе городской команды. Но вот уже 50 лет, как он увлекся судейством. За свою судейскую карьеру ему приходилось обслуживать футбольные матчи Первенства СССР, России, Калининградской области, различные международные турниры. На данный момент судейский стаж футбольного арбитра 42 года! Уже неоднократно Анатолий Люлюкин был признан лучшим судьей Калининградской области, а в год проведения в России Чемпионата мира по футболу наш земляк стал лучшим инспектором области по футболу.

В нашем городе Анатолий Люлюкин нередко выступает в качестве судьи-комментатора на соревнованиях по боксу и борьбе. Однако, все равно отдает предпочтение футболу — как правило, ни один футбольный турнир, проводимый в Гусеве, не обходится без него. И поэтому неудивительно, что в канун Нового года в Калининграде от Федерации футбола Калининградской области наш земляк был награжден специальным призом в номинации «За любовь и преданность футболу».

Мы поздравляем нашего земляка с этой заслуженной наградой и желаем ему дальнейших успехов в судейской карьере!

футбол
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Ф
# 1ФК Гусев
ЗДТ проснулись, это было перед новым годом ,мы публиковали у нас в группе.А так конечно,Анатолий Люлюкин -легенда,Мы все рады за него ,заслуженная награда.
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