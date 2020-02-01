В Гусеве прошёл международный турнир по вольной борьбе

Сегодня в многофункциональном зале Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова прошел очередной Международный турнир по вольной борьбе юношей памяти дважды Героя Советского Союза И. Д. Черняховского.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, почти сотня борцов-вольников разного возраста и весовой категории из России, Республики Беларусь, Финляндии, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии приехали в Гусев.
Спортсменов поприветствовал заместитель главы администрации Алексей Родин, пожелав им честного судейства и красивых побед.
Почти восемь часов на трех коврах продолжались поединки, которые и выявили лучших.