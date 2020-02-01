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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошёл международный турнир по вольной борьбе

1 февраля 2020, 19:41
В Гусеве прошёл международный турнир по вольной борьбе
Сегодня в многофункциональном зале Физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова прошел очередной Международный турнир по вольной борьбе юношей памяти дважды Героя Советского Союза И. Д. Черняховского.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, почти сотня борцов-вольников разного возраста и весовой категории из России, Республики Беларусь, Финляндии, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии приехали в Гусев.

Спортсменов поприветствовал заместитель главы администрации Алексей Родин, пожелав им честного судейства и красивых побед.

Почти восемь часов на трех коврах продолжались поединки, которые и выявили лучших.
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# 1Спартак
Может я что-то не понимаю, но не должны мужики иметь такой близкий телесный контакт... 
Вчера, 22:58   ЦитироватьОтветить
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