11 летний спортсмен из Гусева стал победителем в мотокроссе на кубок «Liqui moly»
23 июнь 2017, 11:37
В мотокроссе на кубок фирмы «Liqui moly», который прошел 18 июня 2017 года в Калининграде, на Северной горе, приняли участие полсотни спортсменов из Калининграда и области, где оду из побед завоевал спортсмен из города Гусева. О том как это было, пишет auto39.ru.Теги: мотокрос соревнование
Денек выдался ясным и ветреным. Мотокроссменам на трассе пришлось непросто – клубы сухой пыли затрудняли видимость, несмотря на то, что трасса постоянно проливалась.
В классе 50 куб.см. победителем стал воспитанник калининградского детсада № 109 шестилетний Мирон Малойкин. В мотокроссе он принял участие второй раз в жизни. В прошлый раз он пришел вторым.
Одним из самых многочисленных заездов стал заезд в классе новичков. Полной неожиданностью в этом классе стала победа шестнадцатилетнего Константина Номеровского из Светлогорска. Юноша принял участие в мотогонках впервые, позади он оставил более возрастных и опытных спортсменов. Секрет успеха несложен: тренер Константина – известный мотогонщик Александр Наумов. Результаты заездов в других классах вполне предсказуемы.
Так же в этот раз порадовало, что на ретромотоциклах, включая «Уралы» и «КТМ» с колясками приняла участие дюжина спортсменов.
Абсолютные победители мотокросса 18 июня на кубок «Liqui moly»:
Денек выдался ясным и ветреным. Мотокроссменам на трассе пришлось непросто – клубы сухой пыли затрудняли видимость, несмотря на то, что трасса постоянно проливалась.
В классе 50 куб.см. победителем стал воспитанник калининградского детсада № 109 шестилетний Мирон Малойкин. В мотокроссе он принял участие второй раз в жизни. В прошлый раз он пришел вторым.
Одним из самых многочисленных заездов стал заезд в классе новичков. Полной неожиданностью в этом классе стала победа шестнадцатилетнего Константина Номеровского из Светлогорска. Юноша принял участие в мотогонках впервые, позади он оставил более возрастных и опытных спортсменов. Секрет успеха несложен: тренер Константина – известный мотогонщик Александр Наумов. Результаты заездов в других классах вполне предсказуемы.
Так же в этот раз порадовало, что на ретромотоциклах, включая «Уралы» и «КТМ» с колясками приняла участие дюжина спортсменов.
Абсолютные победители мотокросса 18 июня на кубок «Liqui moly»:
- 50 куб.см. - Мирон Малойкин (Калининград);
- 65 куб.см. - Дмитрий Томилов (6 лет, Калининград);
- 85 куб.см. - Илья Круглов ( 11 лет, Гусев);
- «Новички» - Константин Номеровский (Светлогорск);
- МХ 1 - Павел Можайский (19 лет, Калининград);
- МХ 2 - Денис Лебедев (17 лет, Калининград);
- «Ветераны» - Сергей Вишнгевский (Пионерский);
- «Ретро» -Дмитрий Морозюк (мотоцикл CZ, Советск);
- «Женщины» - Татьяна Петрова (Черняховск);
- «Коляски» - экипаж Степана Овчаренко и Олега Егорова на «КТМ».
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