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11 летний спортсмен из Гусева стал победителем в мотокроссе на кубок «Liqui moly»

23 июнь 2017, 11:37
11 летний спортсмен из Гусева стал победителем в мотокроссе на кубок «Liqui moly»
В мотокроссе на кубок фирмы «Liqui moly», который прошел 18 июня 2017 года в Калининграде, на Северной горе, приняли участие полсотни спортсменов из Калининграда и области, где оду из побед завоевал спортсмен из города Гусева. О том как это было, пишет auto39.ru.

Денек выдался ясным и ветреным. Мотокроссменам на трассе пришлось непросто – клубы сухой пыли затрудняли видимость, несмотря на то, что трасса постоянно проливалась.

В классе 50 куб.см. победителем стал воспитанник калининградского детсада № 109 шестилетний Мирон Малойкин. В мотокроссе он принял участие второй раз в жизни. В прошлый раз он пришел вторым.

Одним из самых многочисленных заездов стал заезд в классе новичков. Полной неожиданностью в этом классе стала победа шестнадцатилетнего Константина Номеровского из Светлогорска. Юноша принял участие в мотогонках впервые, позади он оставил более возрастных и опытных спортсменов. Секрет успеха несложен: тренер Константина – известный мотогонщик Александр Наумов. Результаты заездов в других классах вполне предсказуемы.

Так же в этот раз порадовало, что на ретромотоциклах, включая «Уралы» и «КТМ» с колясками приняла участие дюжина спортсменов.

Абсолютные победители мотокросса 18 июня на кубок «Liqui moly»:

  • 50 куб.см. - Мирон Малойкин (Калининград);
  • 65 куб.см. - Дмитрий Томилов (6 лет, Калининград);
  • 85 куб.см. - Илья Круглов ( 11 лет, Гусев);
  • «Новички» - Константин Номеровский (Светлогорск);
  • МХ 1 - Павел Можайский (19 лет, Калининград);
  • МХ 2 - Денис Лебедев (17 лет, Калининград);
  • «Ветераны» - Сергей Вишнгевский (Пионерский);
  • «Ретро» -Дмитрий Морозюк (мотоцикл CZ, Советск);
  • «Женщины» - Татьяна Петрова (Черняховск);
  • «Коляски» - экипаж Степана Овчаренко и Олега Егорова на «КТМ».
Теги: мотокрос соревнование
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Гость Гость
# 1Гость Гость
И кто тренирует ребёнка. Что то не слышно было, чтобы у нас мотокросс развивался. Только любители, по-моему!
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