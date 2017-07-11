4 медали привезли наши легкоатлеты с областных соревнований на кубок Федерации

11 июль 2017, 11:22

7 июля 2017 года в городе Калининграде проходил кубок Федерации по легкой атлетике. В соревнованиях приняло участие 150 спортсменов из городов области. Город Гусев представляла команда МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» под руководством тренера преподавателя Лукьянова А.А..



В нашей команде стали призерами 4 человека. В беге на 400 метров с результатом 49.5 сек., 1 место занял Водичев Александр (ГАПК). В беге на 800 метров, 1 место заняла Ермакова Анастасия (МОУ "СОШ №1") с результатом 2.мин. 28.9 сек.. В беге на 3000 метров 3 место заняла тренер преподаватель МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» Романова Ирина Александровна. Бронзовым призером в беге на 3000 метров стала Толибова Сайера.



Хорошо пробежала Сорокина Арина (СОШ №1), она заняла 4 место . Также 4 место занял Ниязов Роман (СОШ №1).



Все наши спортсмены соревновались вместе со взрослыми и составили им достойное сопротивление.

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