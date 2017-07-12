Гусевские легкоатлеты приняли участие в международных соревнованиях в Литве

12 июль 2017, 19:17

11 и 12 июля спортсмены МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» под руководством тренера преподавателя Романовой Ирины Александровны приняли участие в международных соревнованиях, которые проходили в городе Мариямполе Литовской республики.



Более 200 спортсменов из республик Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши прининимали участие в соревнованиях. От нашей спортивной школы выступали три человека.



Ермакова Анастасия (МОУ «СОШ №1») в беге на 1500 метров заняла 2 место с результатом 5 мин. 02.14 сек. и 4 место в беге на 800 метров с результатом 2 мин. 24 сек..



Сорокина Арина (МОУ «СОШ №1») в беге на 1500 метров с результатом 5 мин. 20.84 сек. заняла 5 место и в беге на 3000 метров с результатом 11 мин. 45.23 сек. заняла 3 место.



Карабанов Кирилл (МАОУ «СОШ №3») в беге на 400 метров и 800 метров занял 6 место.



Хочется поблагодарить организаторов соревнований за тёплый и дружеский прием нашей команды.

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