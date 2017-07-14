В Гусеве прошел XI муниципальный спортивный фестиваль среди дошкольных учреждений

14 июль 2017, 12:51

В прошлую пятницу в спортивном зале школы №1, расположенном на улице Малахова, прошел XI муниципальный спортивный фестиваль среди дошкольных учреждений. Об этом пишет «За доблестный труд».



Спортивный фестиваль для дошколят в нашем городе впервые состоялся десять лет назад. С тех пор «самые смелые, быстрые, умелые» мальчишки и девчонки из разных детских садов нашего округа ежегодно собираются вместе, чтобы весело провести время, поиграть, поучаствовать в веселых конкурсах и эстафетах и выяснить, какая же из команд – самая-самая. Не стал исключением и этот год, но кое-что на этот раз было изменено. Дело в том, что обычно спортивный Фестиваль для дошкольников проходит осенью. На улице – холод, дождь и ветер, а ребятня вовсю веселится в теплом спортивном зале!



В этом году организаторы спортивного мероприятия решили провести его летом. В самом деле, что может быть лучше веселых подвижных игр на свежем воздухе? Здесь и бегается совсем по-другому, и прыгается легче. Да и вообще под открытым небом и ясным солнышком – веселей! Вот и решили устроители этого детского праздника провести соревнования на городском стадионе. Однако, погода внесла в планы организаторов свои коррективы. На улице было холодно, шел почти осенний дождь, а ветер так и норовил вырвать зонтики из рук прохожих. Поэтому соревнования пришлось перенести в спортивный зал первой школы.



Участие в Фестивале приняли 60 ребят из городских детских садов № 3, 5, 6, 11, 14, 26. Все ребята серьезно готовились к этим соревнованиям: каждый день делали зарядку и регулярно тренировались в своих садиках. И вот, для них настало время показать свою быстроту, силу и ловкость. Так как нынешний год объявлен годом экологии, этот Фестиваль тоже посвятили заботе об окружающей среде.



На праздник к ребятам пришли герои мультфильма «Маша и медведь». Вместе с ребятами Маша и Миша от души повеселились, сделали зарядку, потанцевали и, конечно же, ответили на очень важные вопросы по экологии. Как оказалось, все ребята, без исключения, отлично знают, что значит беречь окружающую среду, как обращаться с растениями и как надо правильно вести себя в лесу.



Какие только состязания не придумали взрослые, чтобы проверить сноровку ребят и то, как они умеют работать в команде. Тут было и «непроходимое болото», и стремительный «ручеек», и конкурс на самую лучшую «пожарную команду» и даже «конкурс капитанов», которым предстояло «собраться в поход». Лучше всех с этим заданием справилась Стелла Катаева – капитан команды детского сада №11. А вот по итогам всех конкурсов победа в Фестивале досталась команде «Спортики» из детского сада №5. Именно эти мальчишки и девчонки оказались самыми быстрыми и ловкими и по праву получили грамоты и медали за первое место, а также победный кубок. Все остальные ребята, по решению судей, за старания и волю к победе были награждены медалями и грамотами «За участие».

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