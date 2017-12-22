В ФОКе прошли необычные соревнования среди дошколят на призы Деда Мороза

22 декабрь 2017, 15:14

Лиана Петрова (За доблестный труд )

В минувшее воскресенье в универсальном зале ФОКа им. Е.М. Попова состоялись весьма необычные соревнования.На первый взгляд, все вроде бы было, как обычно: с утра сновали по залу озадаченные организаторы, подготавливая трассу и призы для спортсменов, судейская бригада регистрировала участников соревнований, зрительские трибуны постепенно заполнялись болельщиками. Но в некоторых моментах эта «обычность» была кажущейся.Организаторами этого спортивного мероприятия, как обычно, выступили работники городского стадиона. В судейскую коллегию, тоже как обычно, вошли тренеры стадиона. Необычным было то, что соревнования проводились… на призы Деда Мороза, а вручал их не кто иной как добродушный снеговичок Олаф из мультфильма «Холодное сердце». Еще одной необычностью стало то, что обычных любителей спорта среди зрителей не оказалось. В этот день рьяными болельщиками, поддерживавшими спортсменов со зрительских трибун, были их мамы, папы, бабушки и дедушки. А сами спортсмены были кто по пояс, а кто и по колено взрослому человеку, словно персонажи другой не менее известной сказки… И все потому, что выступали они в возрастных категориях от одного года до пяти лет. В чем же могли состязаться такие крохи в зимнюю пору? Вы удивитесь: малыши и малышки, девчонки и мальчишки соревновались в заездах на самокатах и беговелах. «Невозможно!» - скажете вы. А я вам так скажу: «В нашем по-настоящему спортивном городе, где физическую культуру уважают и стар и млад - все возможно!» И удивительные соревнования, состоявшиеся в физкультурно-оздоровительном комплексе тому прямое доказательство.Пока взрослые решали какие-то свои не очень понятные малышам вопросы, касающиеся трассы и регистрации, юные спортсмены разминались, вовсю гоняя по огромному залу на своих транспортных средствах. Самые младшие участники соревнований старались совладать со своими самокатами, почему-то ставшими вдруг такими непослушными. Особое восхищение у самых юных спортсменов вызывали ребята постарше из числа обладателей настоящих защитных шлемов. А те, словно заядлые гонщики из «Формулы-1», деловито испытывали своих железных коней беговелы.Но вот, словно на Олимпиаде, прозвучал гимн России, и после торжественной церемонии открытия, спортсмены ринулись в бой за награды. Чего здесь только не было! Были настоящие гонки и неспешное катание. Были те, для кого главной была не победа, а участие. Были настоящие гонщики, рвавшиеся к победе со скоростью мирового рекорда. В общем, здесь были спортсмены, готовые честно бороться до конца. Однако, нашлись и хитрецы, сразу просчитавшие наиболее короткую траекторию попадания к финишу. И даже те, кто использовал «допинг» в виде маминых-папиных рук. Были мамы и папы, бегущие рядом и впереди. Были бабушки с фотоаппаратами и дедушки, снимающие на телефон. Да, здесь было все!Но вот он, заветный финиш. И здесь наших юных героев ждали медали и грамоты, громкие аплодисменты, фотосессия на пьедестале почета и, конечно же, - заветные сладкие подарки!В этот день в заездах на самокатах и беговелах соревновались два десятка ребятишек. Самыми юными участниками соревнований были гонщики на самокатах: в категории до 2 лет выступали Максим Антонов и Данил Кабельков. В группу до 2,5 лет попали Анастасия Башавей и Евгения Куртукова. В категории до 3 лет участвовали: Алевтина Игнатьева, Гордей Прожоренко и Анастасия Чернышева. Лихими гонщиками показали себя все спортсмены в категории до 4 лет: Андрей Сканченко, Мария Приходько, Тимофей Куртуков, Юлия Иванова. А среди старших участников заездов (до 5 лет) на самокатах отличились: Иван Центер, Степан Маслов и Максим Сауленко.Среди гонщиков на беговелах было только две возрастных категории. В первой группе (до 4 лет) отличные скорости показали: Иван Кабельков, Мирон Хворостин, Михаил Казарян, Ярослав Исупов. А в категории до 5 лет выступили Влад Шишелов и Иван Центер.Да, конечно, в этот день обычно строгие тренеры городского стадиона стали менее строгими, и позволили всем малышам почувствовать себя победителями. Но согласитесь, это же здорово, когда воля к победе рождается вот так: в увлекательной игре, когда нет проигравших.Поздравляем наших юных гонщиков и гонщиц с заслуженными наградами!