Автосервис Техник
Новости / Спорт

Представитель ЛДПР Гусева занял призовое место в международных соревнованиях по плаванию

18 июль 2017, 15:55
Представитель ЛДПР Гусева занял призовое место в международных соревнованиях по плаванию
15 июля 2017 года на Синявинском озере в Янтарном городском округе состоялся 14-й Международный проплыв на открытой воде «Янтарная миля», в котором принял участие член местного отделения ЛДПР города Гусева Зиновьев Александр Валерьевич.

При заплыве на дистанцию 1852 метров в напряжённой борьбе ветеран спорта занял призовое место, за что был награждён памятной медалью. Партия ЛДПР не только всецело поддерживает спортсменов и их тренеров, но и готова на собственном примере подтверждать известное выражение “спорт - это жизнь”.

Мы искренне поздравляем Александра Валерьевича, восхищаемся его целеустремлённостью, желаем дальнейших успехов и никогда не останавливаться на достигнутом.
Теги: плаванье ЛДПР соревнование
267 просмотров   |   1 комментарий
0
Другие новости по теме
Завершается строительство спортивной площадки в поселке Калининское, на очереди поселок Кубановка
Завершается строительство спортивной площадки в поселке Калининское, на очереди поселок Кубановка
ФОК: Барсы. Областной хоккейный турнир «Золотая шайба 2014»
ФОК: Барсы. Областной хоккейный турнир «Золотая шайба 2014»
25 февраля в Гусеве состоялся международный юношеский турнир по вольной борьбе
25 февраля в Гусеве состоялся международный юношеский турнир по вольной борьбе
В ДК состоялось торжественное подведение итогов спортивного 2011 года
В ДК состоялось торжественное подведение итогов спортивного 2011 года
Гость Гость
# 1Гость Гость
Выпили и поплавали!. Приятное с полезным. Фотка отстой!
Вчера, 22:11   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»