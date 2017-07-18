Представитель ЛДПР Гусева занял призовое место в международных соревнованиях по плаванию

18 июль 2017, 15:55

15 июля 2017 года на Синявинском озере в Янтарном городском округе состоялся 14-й Международный проплыв на открытой воде «Янтарная миля», в котором принял участие член местного отделения ЛДПР города Гусева Зиновьев Александр Валерьевич.



При заплыве на дистанцию 1852 метров в напряжённой борьбе ветеран спорта занял призовое место, за что был награждён памятной медалью. Партия ЛДПР не только всецело поддерживает спортсменов и их тренеров, но и готова на собственном примере подтверждать известное выражение “спорт - это жизнь”.



Мы искренне поздравляем Александра Валерьевича, восхищаемся его целеустремлённостью, желаем дальнейших успехов и никогда не останавливаться на достигнутом.

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