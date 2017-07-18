Наши спортсмены представят Россию на первенстве мира по Тайскому боксу в Тайланде
18 июль 2017, 20:43
Наши спортсмены Ангелина Дозорнова, Маргарита Войтович и Михаил Сташко поедут на первенство мира по Тайскому боксу в Тайланд. Соревнования будут проходить с 3 по 11 августа.Теги: соревнование тайский бокс
Напомним, что ранее областное правительство ответило отказом Гусевским спортсменам на просьбу о помощи в финансировании поездки на первенство мира по Тайскому боксу. Они были вынуждены обратиться к общественности с просьбой поддержать их финансово.
Маргарита Войтович и Михаил Сташко едут на соревнования в основном за свой счёт, а это немалая сумма для рядового жителя Гусева. Примерно в 120 тысяч рублей обошлась поездка каждому спортсмену в прошлом году.
«Насколько я знаю Михаил Сташко полностью едет за свой счет. Маргарите удалось собрать 45 т.р. из них 30 т.р. дал глава Нестеровского района Кутин Олег Викторович. 15т.р. это перечисления от людей плюс поучаствовал магазин Чемпион. А основную сумму пришлось взять в долг.», - прокомментировала мама Маргариты.
Мама Ангелины Дозорновой оказалась более прорывной и настойчивой, благодаря чему ей и удалось собрать полную сумму для поездки дочери на соревнования.
«Очень много людей откликнулись на нашу просьбу о помощи. Так и получилось, что с мира по нитке - голому рубаха. Администрация оплатила транспортные билеты “Москва-Таиланд-Москва”, но основную массу расходов: питание, проживание, стартовый взнос и т.д., собрали именно Вы - неравнодушные люди. Большое содействие в помощи сборов денег оказал Распопов Д.В., полит совет Единой России, предприниматель Владимир Мишин», - написала мама Ангелины в благодарственном сообщении в группе «Тайский бокс город Гусев. Муай -Тай».
Искренне желаем нашим спортсменам только побед, достойно представить Россию и прославить наш славный город.
Хочется также отметить, что Маргарита Войтович и Михаил Сташко ушли от Владимира Латышева, под руководством которого они добились значительных результатов. С недавнего времени юные спортсмены переехали в город Пионерский, где теперь занимаются в местной ДЮШ.
Напомним, что ранее областное правительство ответило отказом Гусевским спортсменам на просьбу о помощи в финансировании поездки на первенство мира по Тайскому боксу. Они были вынуждены обратиться к общественности с просьбой поддержать их финансово.
Маргарита Войтович и Михаил Сташко едут на соревнования в основном за свой счёт, а это немалая сумма для рядового жителя Гусева. Примерно в 120 тысяч рублей обошлась поездка каждому спортсмену в прошлом году.
«Насколько я знаю Михаил Сташко полностью едет за свой счет. Маргарите удалось собрать 45 т.р. из них 30 т.р. дал глава Нестеровского района Кутин Олег Викторович. 15т.р. это перечисления от людей плюс поучаствовал магазин Чемпион. А основную сумму пришлось взять в долг.», - прокомментировала мама Маргариты.
Мама Ангелины Дозорновой оказалась более прорывной и настойчивой, благодаря чему ей и удалось собрать полную сумму для поездки дочери на соревнования.
«Очень много людей откликнулись на нашу просьбу о помощи. Так и получилось, что с мира по нитке - голому рубаха. Администрация оплатила транспортные билеты “Москва-Таиланд-Москва”, но основную массу расходов: питание, проживание, стартовый взнос и т.д., собрали именно Вы - неравнодушные люди. Большое содействие в помощи сборов денег оказал Распопов Д.В., полит совет Единой России, предприниматель Владимир Мишин», - написала мама Ангелины в благодарственном сообщении в группе «Тайский бокс город Гусев. Муай -Тай».
Искренне желаем нашим спортсменам только побед, достойно представить Россию и прославить наш славный город.
Хочется также отметить, что Маргарита Войтович и Михаил Сташко ушли от Владимира Латышева, под руководством которого они добились значительных результатов. С недавнего времени юные спортсмены переехали в город Пионерский, где теперь занимаются в местной ДЮШ.
263 просмотра | 8 комментариевНовость отредактирована Вчера, 23:30
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