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Наши спортсмены представят Россию на первенстве мира по Тайскому боксу в Тайланде

18 июль 2017, 20:43
Наши спортсмены представят Россию на первенстве мира по Тайскому боксу в Тайланде
Наши спортсмены Ангелина Дозорнова, Маргарита Войтович и Михаил Сташко поедут на первенство мира по Тайскому боксу в Тайланд. Соревнования будут проходить с 3 по 11 августа.

Напомним, что ранее областное правительство ответило отказом Гусевским спортсменам на просьбу о помощи в финансировании поездки на первенство мира по Тайскому боксу. Они были вынуждены обратиться к общественности с просьбой поддержать их финансово.

Маргарита Войтович и Михаил Сташко едут на соревнования в основном за свой счёт, а это немалая сумма для рядового жителя Гусева. Примерно в 120 тысяч рублей обошлась поездка каждому спортсмену в прошлом году.

«Насколько я знаю Михаил Сташко полностью едет за свой счет. Маргарите удалось собрать 45 т.р. из них 30 т.р. дал глава Нестеровского района Кутин Олег Викторович. 15т.р. это перечисления от людей плюс поучаствовал магазин Чемпион. А основную сумму пришлось взять в долг.», - прокомментировала мама Маргариты.

Мама Ангелины Дозорновой оказалась более прорывной и настойчивой, благодаря чему ей и удалось собрать полную сумму для поездки дочери на соревнования.

«Очень много людей откликнулись на нашу просьбу о помощи. Так и получилось, что с мира по нитке - голому рубаха. Администрация оплатила транспортные билеты “Москва-Таиланд-Москва”, но основную массу расходов: питание, проживание, стартовый взнос и т.д., собрали именно Вы - неравнодушные люди. Большое содействие в помощи сборов денег оказал Распопов Д.В., полит совет Единой России, предприниматель Владимир Мишин», - написала мама Ангелины в благодарственном сообщении в группе «Тайский бокс город Гусев. Муай -Тай».

Искренне желаем нашим спортсменам только побед, достойно представить Россию и прославить наш славный город.

Хочется также отметить, что Маргарита Войтович и Михаил Сташко ушли от Владимира Латышева, под руководством которого они добились значительных результатов. С недавнего времени юные спортсмены переехали в город Пионерский, где теперь занимаются в местной ДЮШ.
Теги: соревнование тайский бокс
263 просмотра   |   8 комментариев
Новость отредактирована Вчера, 23:30
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Китай
# 1Китай
Вот увязочка Распопов политсовет и Мишин. Ха-ха. Скажите прямо ядро накорячело администрацию а те в свою очередь предпринимателей. А вожаком выступает первый.
Вчера, 22:05   ЦитироватьОтветить1
Светлана
# 2Светлана
Мимо их штаба идёшь машины дорогие стоят как на подбор. И кого от дуда только не увидешь. Хотите Михайлова поймать так он там хотите Гнездилов тоже туда. Туда все приезжают от пожарников до милиции даже главу Советска много раз там видела. Что они там делают?
Вчера, 22:20   ЦитироватьОтветить0
Мама
# 3Мама
Изначально такой текст. И не надо здесь комментировать про штаб и т.д. . Просто благодарность тем всем кто откликнулся на помощь. Список людей приложу.
Дорогие друзья,огромное Вам,спасибо. Благодаря Вашей помощи наконец то собрали нужную сумму Дозорновой Ангелине на Первенство Мира в г. Бангкок. Очень много людей откликнулось на нашу просьбу о помощи,так и получилось, что с мира по нитке- голому рубаха. Администрация оплатила транспортные билеты Москва - Таиланд -Москва ,но оснавную массу расходов: питание,проживание,стартовый взнос и т.д.,собрали именно Вы- неравнодушные люди. Большое содействие в помощи сборов денег оказал Распопов Д.В. ,полит совет Единой России ,предприниматель Владимир Мишин. За что Вам низкий поклон от матери и от тренера.Благоларя вашей помощи у нас появилось,ещё одна возможность отстаивать честь нашей страны на мировом уровне. На данный момент Дозорнова Ангелина,усиленно тренируется, готовиться к соревнованиям проходя спортивные сборы ,со своим тренером в Пионерском. Фото и видео тренеровок можно посмотреть в группе Тайский бокс г. Гусева. Так же мы желаем бывшим нашим одноклубникам Сташко Михаилу и Войтович Маргарите удачи и победы на Первенстве мира. С глубоким к Вам уважением и благодарностью мама Иванова Елена и тренер Латышев Владимир Аанатольевич.
Вчера, 22:33   ЦитироватьОтветить0
Чемпион
# 4Чемпион
На сколько стало известно, с лихвой хватило денег на Маргариту,как раз та сумма на всё хватило, а в долг едет её мама,ну молодец всё прибедняется,видать есть чем отдать.
Вчера, 23:23   ЦитироватьОтветить0
учитель
# 5учитель
Мама,
Слова благодарности - это хорошо, но поучите правила русского языка. Столько ошибок в тексте взрослого человека!
Вчера, 23:24   ЦитироватьОтветить0
Пока ещё местный
# 6Пока ещё местный
Цитата: учитель
Мама,
Слова благодарности - это хорошо, но поучите правила русского языка. Столько ошибок в тексте взрослого человека!

Да ладно вам, главное от души.
Вчера, 23:33   ЦитироватьОтветить1
МАМА
# 7МАМА
учитель,
Спасибо,обязательно поучусь
Вчера, 23:36   ЦитироватьОтветить0
Светлана
# 8Светлана
Чемпион,
Ну надо же... может вы моему ребенку дали раз посчитали что хватило? И не надо прятаться за личиной "чемпиона" мне и так понятно кого жаба душит и из-за угла подгаживает. Имейте смелость писать под своим именем. А то придумали - "чемпион", смешно! Мне скрывать в отличии от вас нечего. Денег насобирали ровно треть. Остальное в долг и на Маргариту и для меня. А если я и сопровождаю своего ребенка то не вам за меня деньги отдавать. Так что прикусите свое ненасытное жало.
Сегодня, 00:53   ЦитироватьОтветить0

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