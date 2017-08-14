12 августа в Гусевском районе проходили мероприятия, посвященные Дню физкультурника
14 август 2017, 19:10
12 августа в Гусевском городском округе проходили спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.Теги: День физкультурника
На городском стадионе прошел IX Спортивный Фестиваль молодых семей
Родители вместе со своими детьми приняли активное участие в различных эстафетах и соревнованиях по программе «Веселые старты».
Призовые места распределились следующим образом:
Категория 3-4 года:
Категория 4-5 лет:
Категория 7-8 лет:
А гонки на беговелах и самокатах среди детей, показали, кто был самым ловким и быстрым.
В соревнованиях на самокатах победителями стали:
Категория 5-6 лет:
Категория 3-4 года:
Соревнования на беговелах:
Категория до 2 лет:
Категория 3-4 года:
В пос. Маяковское прошла Спартакиада территориальных отделов среди мужских и женских команд по стритболу.
Среди мужчин командные места распределились следующим образом:
Среди женских команд:
Поздравляем наших победителей!
На городском стадионе прошел IX Спортивный Фестиваль молодых семей
Родители вместе со своими детьми приняли активное участие в различных эстафетах и соревнованиях по программе «Веселые старты».
Призовые места распределились следующим образом:
Категория 3-4 года:
- семья Игнатьевы
- семья Чебыкины
Категория 4-5 лет:
- семья Чебыкины
- семья Сауленко и семья Бражниковы
Категория 7-8 лет:
- семья Бондаренко
А гонки на беговелах и самокатах среди детей, показали, кто был самым ловким и быстрым.
В соревнованиях на самокатах победителями стали:
Категория 5-6 лет:
- Ковтунова Вера
- Тихонова Анастасия
- Евтягина Варвара
Категория 3-4 года:
- Сауленко Максим
- Маслов Степа
- Чебыкин Денис
Соревнования на беговелах:
Категория до 2 лет:
- Игнатьева Алевтина и Казарян Алевтина
- Пиляев Глеб
- Моисеев Прохор
Категория 3-4 года:
- Шибанов Тимофей и Костюкевич Надежда
- Дыдин Степан
В пос. Маяковское прошла Спартакиада территориальных отделов среди мужских и женских команд по стритболу.
Среди мужчин командные места распределились следующим образом:
- Михайловский территориальный отдел
- Маяковский территориальный отдел
- Калининский территориальный отдел
Среди женских команд:
- Калининский территориальный отдел
- Маяковский территориальный отдел
- Михайловский территориальный отдел
Поздравляем наших победителей!
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