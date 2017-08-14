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12 августа в Гусевском районе проходили мероприятия, посвященные Дню физкультурника

14 август 2017, 19:10
12 августа в Гусевском районе проходили мероприятия, посвященные Дню физкультурника
12 августа в Гусевском городском округе проходили спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

На городском стадионе прошел IX Спортивный Фестиваль молодых семей

Родители вместе со своими детьми приняли активное участие в различных эстафетах и соревнованиях по программе «Веселые старты».
Призовые места распределились следующим образом:

Категория 3-4 года:
  1. семья Игнатьевы
  2. семья Чебыкины

Категория 4-5 лет:
  1. семья Чебыкины
  2. семья Сауленко и семья Бражниковы

Категория 7-8 лет:
  1. семья Бондаренко

А гонки на беговелах и самокатах среди детей, показали, кто был самым ловким и быстрым.

В соревнованиях на самокатах победителями стали:

Категория 5-6 лет:
  1. Ковтунова Вера
  2. Тихонова Анастасия
  3. Евтягина Варвара

Категория 3-4 года:
  1. Сауленко Максим
  2. Маслов Степа
  3. Чебыкин Денис

Соревнования на беговелах:

Категория до 2 лет:
  1. Игнатьева Алевтина и Казарян Алевтина
  2. Пиляев Глеб
  3. Моисеев Прохор

Категория 3-4 года:
  1. Шибанов Тимофей и Костюкевич Надежда
  2. Дыдин Степан

В пос. Маяковское прошла Спартакиада территориальных отделов среди мужских и женских команд по стритболу.

Среди мужчин командные места распределились следующим образом:
  1. Михайловский территориальный отдел
  2. Маяковский территориальный отдел
  3. Калининский территориальный отдел

Среди женских команд:
  1. Калининский территориальный отдел
  2. Маяковский территориальный отдел
  3. Михайловский территориальный отдел

Поздравляем наших победителей!
Теги: День физкультурника
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