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В Гусеве прошел Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству ММА

16 август 2017, 12:42
В Гусеве прошел Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству ММА
В рамках празднования «Дня физкультурника» 12 августа в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева прошел Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству (ММА).

Восемьдесят шесть спортсменов из г. Гусева, г. Калининграда и г. Багратионовска приняли участие в соревновании.

В разделе ММА наши гусевские спортсмены завоевали следующие призовые места:

1 место – Матвей Морсков (40 кг)
1 место – Алексей Вислоух (65 кг)
2 место – Дмитрий Белов (77 кг)
3 место – Никита Брусникин (61 кг)
3 место – Александр Бондаренко (48 кг)
Теги: смешанные единоборства соревнование День физкультурника
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