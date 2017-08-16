В Гусеве прошел Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству ММА

16 август 2017, 12:42

В рамках празднования «Дня физкультурника» 12 августа в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева прошел Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству (ММА).



Восемьдесят шесть спортсменов из г. Гусева, г. Калининграда и г. Багратионовска приняли участие в соревновании.



В разделе ММА наши гусевские спортсмены завоевали следующие призовые места:



1 место – Матвей Морсков (40 кг)

1 место – Алексей Вислоух (65 кг)

2 место – Дмитрий Белов (77 кг)

3 место – Никита Брусникин (61 кг)

3 место – Александр Бондаренко (48 кг)

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