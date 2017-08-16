В Гусеве прошел Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству ММА
16 август 2017, 12:42
В рамках празднования «Дня физкультурника» 12 августа в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева прошел Кубок Калининградской области по смешанному боевому единоборству (ММА).Теги: смешанные единоборства соревнование День физкультурника
Восемьдесят шесть спортсменов из г. Гусева, г. Калининграда и г. Багратионовска приняли участие в соревновании.
В разделе ММА наши гусевские спортсмены завоевали следующие призовые места:
1 место – Матвей Морсков (40 кг)
1 место – Алексей Вислоух (65 кг)
2 место – Дмитрий Белов (77 кг)
3 место – Никита Брусникин (61 кг)
3 место – Александр Бондаренко (48 кг)
Восемьдесят шесть спортсменов из г. Гусева, г. Калининграда и г. Багратионовска приняли участие в соревновании.
В разделе ММА наши гусевские спортсмены завоевали следующие призовые места:
1 место – Матвей Морсков (40 кг)
1 место – Алексей Вислоух (65 кг)
2 место – Дмитрий Белов (77 кг)
3 место – Никита Брусникин (61 кг)
3 место – Александр Бондаренко (48 кг)
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