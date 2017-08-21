26 августа пройдёт городской велопробег по маршруту «город Гусев – посёлок Маяковское»
21 август 2017, 13:52
26 августа городская администрация приглашает всех желающих принять участие в городском велопробеге «Велогород» по маршруту «город Гусев – посёлок Маяковское».Теги: велопробег
Старт велопробега в 14.45 возле мемориального комплекса «Аллея Славы».
А в 14.30 в поселке Маяковское пройдут праздничные мероприятия, посвященные «Дню поселка».
Напомним, в этот же день пройдёт международный легкоатлетический пробег Гусев – Голдап. К участию в соревнованиях допускаются лица достигшие 18-летнего возраста, и с документами, которые дают право въезда на территорию Республики Польша.
Старт велопробега в 14.45 возле мемориального комплекса «Аллея Славы».
А в 14.30 в поселке Маяковское пройдут праздничные мероприятия, посвященные «Дню поселка».
Напомним, в этот же день пройдёт международный легкоатлетический пробег Гусев – Голдап. К участию в соревнованиях допускаются лица достигшие 18-летнего возраста, и с документами, которые дают право въезда на территорию Республики Польша.
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