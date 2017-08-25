В ФОКе прошло совещание по популяризации конькобежного вида спорта в Гусевском районе

25 август 2017, 10:57

Вчера в физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева состоялось рабочее совещание по популяризации конькобежного вида спорта «шорт-трек» в Гусевском городском округе.



Обсудить организацию данного вида спорта в нашем городе собрались глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, депутат областной Думы Александр Богданов, начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева, начальник отдела спорта и физической культуры Константин Самсонов, директор областной комплексной детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта Виктор Нейман и президент региональной федерации по шорт-треку Марина Толпыго.



В ходе совещания глава администрации Евгений Михайлов отметил, что Гусевский городской округ готов предоставить служебное жилье тренеру по шорт-треку для работы в нашем городе.

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