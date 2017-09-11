Легкоатлеты ДЮСШ приняли участие в в соревнованиях на призы фермерского хозяйства «Калина»

11 сентябрь 2017, 15:29

9 сентября 2017 года в посёлке Калиновка Черняховского района состоялся легкоатлетический кросс на призы фермерского хозяйства «Калина». В данном мероприятии приняли участие более 150 спортсменов Калининградской области. Наш район представляли легкоатлеты МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» под руководством тренеров преподавателей Лукьянова Александра Александровича и Романовой Ирины Александровны.



Участники соревновались на дистанциях 300, 1300,2600,5200 и 10000 метров. Призёрами нашей команды стали :



В беге на 300 метров, с результатом 43.1 сек., Нащёкина Ирина (МОУ СОШ № 1) заняла 2 место.



В беге на 1300 метров, с результатом 5 мин.15.2.сек., Манченко Вероника (МАОУ СОШ № 3) заняла 2 место.



В беге на 2600 метров, с результатом 11 мин.14 сек., Еремеева Евгения (ГАПК) заняла 2 место.



В беге на 1300 метров, с результатом 4 мин.24 сек., Кириллов Павел (МОУ СОШ №1), занял 2 место. 4 место занял Щукин Эдуард (МОУ СОШ №1) с результатом 4 мин.31 сек., и 6 место с результатом 4 мин.34 сек., занял Толибов Мансур (МАОУ СОШ №3).



В каждой возрастной группе победители и призеры награждались медалями и грамотами.



Поздравляем наших ребят и тренерский состав с достигнутыми результатами и желаем в новом 2017-2018 учебном году спортивных побед.

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