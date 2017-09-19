Центр раннего развития
Новости / Спорт

Работники сельских филиалов ГДК приняли участие в практическом семинаре по сдаче норм ГТО

19 сентябрь 2017, 12:45
Работники сельских филиалов ГДК приняли участие в практическом семинаре по сдаче норм ГТО
19 сентября на городском стадионе города Гусева для работников культуры сельских филиалов МАУ ГДК, был проведен открытый практический семинар, на котором начальник отдела физической культуры и спорта управления по культуре, спорту и делам молодежи МО Администрации ГГО Самсонов К.М., рассказал о правилах регистрации на всероссийском сайте ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»), порядке сдачи и условия нормативов, для разных возрастных категорий граждан. А работники сельских домов культуры смогли попробовать свои силы упражнениях на площадке ГТО.

Напоминаем гражданам, желающим принять участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», зарегистрироваться можно на сайте организации.
Теги: гто Городской дом культуры
319 просмотров
1
Другие новости по теме
Сотрудники городской администрации приняли участие в сдаче нормативов ГТО
Сотрудники городской администрации приняли участие в сдаче нормативов ГТО
20 и 21 мая можно будет принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО
20 и 21 мая можно будет принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО
В 2017 году можно будет принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО
В 2017 году можно будет принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО
Завершается строительство спортивной площадки в поселке Калининское, на очереди поселок Кубановка
Завершается строительство спортивной площадки в поселке Калининское, на очереди поселок Кубановка
Группа компаний «Сегмент»