Работники сельских филиалов ГДК приняли участие в практическом семинаре по сдаче норм ГТО
19 сентябрь 2017, 12:45
19 сентября на городском стадионе города Гусева для работников культуры сельских филиалов МАУ ГДК, был проведен открытый практический семинар, на котором начальник отдела физической культуры и спорта управления по культуре, спорту и делам молодежи МО Администрации ГГО Самсонов К.М., рассказал о правилах регистрации на всероссийском сайте ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»), порядке сдачи и условия нормативов, для разных возрастных категорий граждан. А работники сельских домов культуры смогли попробовать свои силы упражнениях на площадке ГТО.гто Городской дом культуры
Напоминаем гражданам, желающим принять участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», зарегистрироваться можно на сайте организации.
Напоминаем гражданам, желающим принять участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», зарегистрироваться можно на сайте организации.
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