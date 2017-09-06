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Сотрудники городской администрации приняли участие в сдаче нормативов ГТО

6 сентябрь 2017, 23:24
Сотрудники городской администрации приняли участие в сдаче нормативов ГТО
Гусев – город славных спортивных традиций. И сегодня сотрудники администрации, поддерживая традиции, приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Участие в сдаче нормативов ГТО принял глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов.

Все участники мероприятия показали достаточно высокие результаты и хорошую физическую подготовку.

Фотографии Сергея Рожкова.
Теги: гто Админстрация Гусевского района
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