«Гусевская гильотина» готовится к серьезному бою в Латвии в новой весовой категории
21 сентябрь 2017, 12:40
«Гусевская гильотина» едет на соревнования в Ригу. Спортивное имя двукратной чемпионки мира по тайскому боксу Ангелины Дозорновой хорошо известно в мире единоборств. Как сообщает «ГТРК «Калининград», впервые юную спортсменку из Гусева пригласили принять участие в полупрофессиональном бое. В рамках открытого чемпионата Латвии по кикбоксингу встретятся сильнейшие спортсмены стран Балтийского моря.Теги: соревнование тайский бокс
Ангелина Дозорнова, двукратная чемпионка мира по тайскому боксу:
— Мы стали больше работать ногами, отвыкать от клича, от коленей. Я больше бью правой рукой, стараюсь работать левой ногой. Если проиграю, то будет стыдно: двукратная чемпионка России и мира проиграла какой-то девочке, буду стараться выиграть в К-1.
Владимир Латышев, тренер Гусевской спортивной школы:
— Нам этот старт очень важен, потому что он, во-первых, полупрофессиональный. Нам интересно, как это будет. Мы планировали в профессиональном направлении двигаться, расти. Считаю, что бой будет примерно равный, но нам обязательно нужна победа. Весовая категория у Дозорновой на данный момент — 42 килограмма, на мире она выступала в весе 38 кг, а в этот раз будем впервые биться в 46 килограммов. Поэтому у нас очень серьёзный бой.
Ангелина Дозорнова, двукратная чемпионка мира по тайскому боксу:
— Мы стали больше работать ногами, отвыкать от клича, от коленей. Я больше бью правой рукой, стараюсь работать левой ногой. Если проиграю, то будет стыдно: двукратная чемпионка России и мира проиграла какой-то девочке, буду стараться выиграть в К-1.
Владимир Латышев, тренер Гусевской спортивной школы:
— Нам этот старт очень важен, потому что он, во-первых, полупрофессиональный. Нам интересно, как это будет. Мы планировали в профессиональном направлении двигаться, расти. Считаю, что бой будет примерно равный, но нам обязательно нужна победа. Весовая категория у Дозорновой на данный момент — 42 килограмма, на мире она выступала в весе 38 кг, а в этот раз будем впервые биться в 46 килограммов. Поэтому у нас очень серьёзный бой.
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