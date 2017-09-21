Стройцентр
Спорт / Видеоновости

«Гусевская гильотина» готовится к серьезному бою в Латвии в новой весовой категории

21 сентябрь 2017, 12:40
«Гусевская гильотина» едет на соревнования в Ригу. Спортивное имя двукратной чемпионки мира по тайскому боксу Ангелины Дозорновой хорошо известно в мире единоборств. Как сообщает «ГТРК «Калининград», впервые юную спортсменку из Гусева пригласили принять участие в полупрофессиональном бое. В рамках открытого чемпионата Латвии по кикбоксингу встретятся сильнейшие спортсмены стран Балтийского моря.

Ангелина Дозорнова, двукратная чемпионка мира по тайскому боксу:
— Мы стали больше работать ногами, отвыкать от клича, от коленей. Я больше бью правой рукой, стараюсь работать левой ногой. Если проиграю, то будет стыдно: двукратная чемпионка России и мира проиграла какой-то девочке, буду стараться выиграть в К-1.

Владимир Латышев, тренер Гусевской спортивной школы:
— Нам этот старт очень важен, потому что он, во-первых, полупрофессиональный. Нам интересно, как это будет. Мы планировали в профессиональном направлении двигаться, расти. Считаю, что бой будет примерно равный, но нам обязательно нужна победа. Весовая категория у Дозорновой на данный момент — 42 килограмма, на мире она выступала в весе 38 кг, а в этот раз будем впервые биться в 46 килограммов. Поэтому у нас очень серьёзный бой.
Теги: соревнование тайский бокс
228 просмотров
0
Другие новости по теме
«За доблестный труд»: «Золото» Тайланда – наше!
«За доблестный труд»: «Золото» Тайланда – наше!
Гусевские тренеры сделали из поляков чемпионов
Гусевские тренеры сделали из поляков чемпионов
Гусевские спортсмены стали победителями на юношеском Первенстве мира по тайскому боксу
Гусевские спортсмены стали победителями на юношеском Первенстве мира по тайскому боксу
Феноменальный тренер из Гусева: секрет подготовки юных чемпионов из первых рук
Феноменальный тренер из Гусева: секрет подготовки юных чемпионов из первых рук

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»