Гусевских конькобежцев будет тренировать специалист из Польши
16 октябрь 2017, 12:59
14 и 15 октября впервые за всю историю региона прошли областные соревнования по шорт-треку. Площадкой для их проведения стал Гусевский физкультурно-оздоровительный комплекс. Участие в соревнованиях приняли 35 конькобежцев от 7 до 15 лет. Среди них были как опытные спортсмены, так и новички.шорт-трек ФОК соревнование
Совсем скоро, 20 октября, в нашем городе будет объявлен набор на отделение шорт-трека спортивной школы по зимним видам спорта. Все желающие смогут принять участие в наборе на новое отделение. На первом этапе планируется набрать 18-20 спортсменов от 6 лет. Тренировки планируется начать с 1 ноября.
В качестве тренера был приглашен высококвалифицированный специалистов из Польши, он и будет готовить наших спортсменов для участия в российских и международных соревнованиях.
Со слов президента спортивной Федерации калининградской области Марины Толпыго, в Гусеве удобно проводить масштабные соревнования: здесь есть большая комфортная ледовая арена, созданы все условия для развития шорт-трека.
Напомним нашим читателям, что в мае временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области, многократная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко приехала на празднования Дня города Гусева и поздравила горожан и гостей города от имени врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Тогда же Наталья Ищенко сообщила главе администрации Евгению Михайлову, что Антон Алиханов согласовал выделение средств на приобретение необходимого спортивного инвентаря. К слову инвентарь уже закуплен и находится на ФОКе.
Как уже пписали ранее, в церемонии открытия принял участие генеральный директор «Технополис GS» Александр Ситников, который вручил сертификат от GS Group на 500 тысяч рублей на развитие шорт-трека в Гусеве.
Совсем скоро, 20 октября, в нашем городе будет объявлен набор на отделение шорт-трека спортивной школы по зимним видам спорта. Все желающие смогут принять участие в наборе на новое отделение. На первом этапе планируется набрать 18-20 спортсменов от 6 лет. Тренировки планируется начать с 1 ноября.
В качестве тренера был приглашен высококвалифицированный специалистов из Польши, он и будет готовить наших спортсменов для участия в российских и международных соревнованиях.
Со слов президента спортивной Федерации калининградской области Марины Толпыго, в Гусеве удобно проводить масштабные соревнования: здесь есть большая комфортная ледовая арена, созданы все условия для развития шорт-трека.
Напомним нашим читателям, что в мае временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области, многократная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко приехала на празднования Дня города Гусева и поздравила горожан и гостей города от имени врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Тогда же Наталья Ищенко сообщила главе администрации Евгению Михайлову, что Антон Алиханов согласовал выделение средств на приобретение необходимого спортивного инвентаря. К слову инвентарь уже закуплен и находится на ФОКе.
Как уже пписали ранее, в церемонии открытия принял участие генеральный директор «Технополис GS» Александр Ситников, который вручил сертификат от GS Group на 500 тысяч рублей на развитие шорт-трека в Гусеве.
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