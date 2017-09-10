В посёлке Калининское в первый час голосования проголосовал каждый десятый
10 сентябрь 2017, 16:13
Голосуют сегодня и жители востока Калининградской области. В Гусеве люди активно идут на избирательные участки. Об этом сообщается на сайте «Новый Калининград.Ru».Теги: Калининское выборы
Виталий Хвалей, корреспондент:
— 10 сентября. Выборы губернатора. Рядом с федеральной трассой поле кукурузы, на краю необычный указатель, который напоминает о том, что сегодня день голосования.
Горожане любят поспать в выходные подольше, в деревне так не получается. Подсобное хозяйство требует внимания от восхода и до заката.
Раиса Петрухина, житель Гусевского городского округа:
— Я иду сейчас на своё подсобное хозяйство, нужно всех накормить и всё убрать, поэтому пораньше пришла, чтобы ещё и на огород успеть. Наш народ должен проголосовать за своё будущее, хотим, чтобы у нас было светлое будущее, работа и зарплата.
Анатолий Андриенко трудится в фермерском хозяйстве. Выходных в это время года у селян не бывает.
Анатолий Андриенко, житель Гусевского городского округа:
— У нас на предприятии зерно перерабатываем, у нас уборочная вот ночь отбыл проголосовать и спать опять на ночь к смене готовиться. Каждому надо высказать гражданскую позицию, может кандидат не страивает, чтобы не говорить потом, что зря не пошёл.
На Липовском озере два десятка рыбаков. Клюёт сегодня неважно, но настроение у мужчин с удочками приподнятое.
Александр Руснак, житель Гусевского городского округа:
— У меня такой план на сегодняшний день. С утра рыбалка, потом до обеда на выборы, потом на дачу. Главное чтобы в стране был прядок, чтобы все были довольны своей жизнью, чтобы не было войн и жили в согласии.
В лесах на востоке области грибная пора. Пётр Максимчук собрал целое лукошко боровиков, мог ещё больше, но, сегодня выборы.
Пётр Максимчук, житель Черняховска:
— На вы боры всегда ходил, так воспитан, надо выполнить гражданский долг, грибы грибами, а на выборы иду.
В Гусевском городском округе явка избирателей традиционно высокая. В посёлке Калининское в первый час голосования с семи до восьми утра проголосовал уже каждый десятый. Наблюдатели прогнозируют, что до обеда проголосует приблизительно треть селян.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— 10 сентября. Выборы губернатора. Рядом с федеральной трассой поле кукурузы, на краю необычный указатель, который напоминает о том, что сегодня день голосования.
Горожане любят поспать в выходные подольше, в деревне так не получается. Подсобное хозяйство требует внимания от восхода и до заката.
Раиса Петрухина, житель Гусевского городского округа:
— Я иду сейчас на своё подсобное хозяйство, нужно всех накормить и всё убрать, поэтому пораньше пришла, чтобы ещё и на огород успеть. Наш народ должен проголосовать за своё будущее, хотим, чтобы у нас было светлое будущее, работа и зарплата.
Анатолий Андриенко трудится в фермерском хозяйстве. Выходных в это время года у селян не бывает.
Анатолий Андриенко, житель Гусевского городского округа:
— У нас на предприятии зерно перерабатываем, у нас уборочная вот ночь отбыл проголосовать и спать опять на ночь к смене готовиться. Каждому надо высказать гражданскую позицию, может кандидат не страивает, чтобы не говорить потом, что зря не пошёл.
На Липовском озере два десятка рыбаков. Клюёт сегодня неважно, но настроение у мужчин с удочками приподнятое.
Александр Руснак, житель Гусевского городского округа:
— У меня такой план на сегодняшний день. С утра рыбалка, потом до обеда на выборы, потом на дачу. Главное чтобы в стране был прядок, чтобы все были довольны своей жизнью, чтобы не было войн и жили в согласии.
В лесах на востоке области грибная пора. Пётр Максимчук собрал целое лукошко боровиков, мог ещё больше, но, сегодня выборы.
Пётр Максимчук, житель Черняховска:
— На вы боры всегда ходил, так воспитан, надо выполнить гражданский долг, грибы грибами, а на выборы иду.
В Гусевском городском округе явка избирателей традиционно высокая. В посёлке Калининское в первый час голосования с семи до восьми утра проголосовал уже каждый десятый. Наблюдатели прогнозируют, что до обеда проголосует приблизительно треть селян.
Виталий Хвалей
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