Компания «Комфорт-мебель» объявила о 50% скидке на товары
20 июль 2017, 08:40
Компания «Комфорт-мебель» объявила летнюю распродажу товаров. В магазине, который расположен на проспекте Ленина, 41 а , вы найдете большой ассортимент товаров с красными ценниками. Обратите внимание на летнюю скидку и не упустите возможность создать домашний уют с большой выгодой.Теги: Комфорт-мебель
Акция действует до конца лета.
Подробнее о нашей компании, а также контакты, можно посмотреть в разделе «Предприятия».
Акция действует до конца лета.
Подробнее о нашей компании, а также контакты, можно посмотреть в разделе «Предприятия».
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