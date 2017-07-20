Компания «Комфорт-мебель» объявила о 50% скидке на товары

20 июль 2017, 08:40

Компания «Комфорт-мебель» объявила летнюю распродажу товаров. В магазине, который расположен на проспекте Ленина, 41 а , вы найдете большой ассортимент товаров с красными ценниками. Обратите внимание на летнюю скидку и не упустите возможность создать домашний уют с большой выгодой.Акция действует до конца лета.