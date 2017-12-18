Михаил Зацепин опроверг слухи о намерении Янтарным комбинатом приобрести здания «Микродвигателя»
18 декабрь 2017, 20:21
Генеральный директор Янтарного комбината Михаил Зацепин дал интервью Rugrad.eu, в ходе которого опроверг слухи о намерении комбинатом приобрести здания завода «Гусевский микродвигатель».Теги: Михаил Зацепин Янтарный комбинат
— Недавно появилась информация, что Янтарный комбинат готовится покупать здания завода «Гусевский микродвигатель» в Гусеве. Это правда?
— Бред полный. А кто это вам сказал?
— Многие на рынке об этом говорят.
— А зачем это нам?
— Одна из версий: под исполнение китайского контракта.
— Никогда не планировалось такой сделки. Такая информация может прийти только из психиатрического отделения областной больницы. Это я вам официально заявляю как директор Янтарного комбината. В этом нет логики.
— Но вы же собирались добывать янтарь в Гусевском и Озерском районах. Там подтвердились запасы?
— Сейчас по области идет геологоразведка. Одна компания, правда, не знаю какая, получила лицензию на добычу. Они сначала получают разрешение на разведку, а уже потом — на добычу. Как первооткрыватели.
— Как вы считаете, какие у них перспективы?
— Ну... Пожелаем им успеха!
Полностью интервью Михаила Зацепина можно почитать на сайте Rugrad.eu.
— Недавно появилась информация, что Янтарный комбинат готовится покупать здания завода «Гусевский микродвигатель» в Гусеве. Это правда?
— Бред полный. А кто это вам сказал?
— Многие на рынке об этом говорят.
— А зачем это нам?
— Одна из версий: под исполнение китайского контракта.
— Никогда не планировалось такой сделки. Такая информация может прийти только из психиатрического отделения областной больницы. Это я вам официально заявляю как директор Янтарного комбината. В этом нет логики.
— Но вы же собирались добывать янтарь в Гусевском и Озерском районах. Там подтвердились запасы?
— Сейчас по области идет геологоразведка. Одна компания, правда, не знаю какая, получила лицензию на добычу. Они сначала получают разрешение на разведку, а уже потом — на добычу. Как первооткрыватели.
— Как вы считаете, какие у них перспективы?
— Ну... Пожелаем им успеха!
Полностью интервью Михаила Зацепина можно почитать на сайте Rugrad.eu.
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