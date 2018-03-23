/ / / Компания Светланы Цукановой «Гусевский микродвигатель» ликвидирована

Благотворительный «Фонд поддержки строительства храма — памятника павшим в годы Первой мировой войны», учрежденный в 2010 году Николаем Цукановым и владельцем московской компании «АльянсСпецстрой» Александром Воробьевым, ликвидируется. Согласно данным единого госреестра юридических лиц, соответствующая процедура была запущена в декабре прошлого года. Об этом рассказывает Rugrad.eu.
Ликвидатором фонда выступает Юрий (Георгий) Матвеев — настоятель православного храма успения пресвятой Богородицы города Гусева, открытого осенью 2016 года.
В ноябре 2017 года в связи с ликвидацией прекратило деятельность ООО «Гусевский микродвигатель», учредителем которого выступала супруга экс-губернатора Калининградской области Светлана Цуканова. Ликвидатором компании был депутат гусевского окружного совета, бывший глава муниципалитета Вячеслав Гацук. По данным ЕГРЮЛ, Цуканова продолжает владеть ООО «Наш город» (выручка компании в 2016 году составила 3,4 млн руб.) и входит в состав учредителей благотворительного фонда «Берег надежды».
В 2015 году компания «Гусевский микродвигатель» продала имущественный комплекс завода «Микродвигатель», который находится в центре Гусева, своему учредителю Светлане Цукановой. Затем Цуканова зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, специализирующийся на сдаче имущества в аренду. Помещения завода сдаются в аренду местным компаниям.
Реализация имущественного комплекса по рыночной стоимости в размере 121 млн руб. (если ориентироваться на кадастровую стоимость) для организации на общей системе налогообложения привела бы необходимости уплаты налога на прибыль в размере 20%, или порядка 24 млн руб. Выручка «Гусевского микродвигателя» в 2015 году, когда состоялась продажа имущества, была всего на 5 млн руб. выше средней за 2013–2014 годы. Таким образом, сделки могли проводиться по сильно заниженной стоимости, что является распространенной практикой в подобных случаях.
В апреле прошлого года сообщалось, что налоговая служба начала проверку подозрительных сделок с имуществом семьи Николая Цуканова.
В октябре прошлого года стало известно, что Светлана Цуканова занялась прачечным бизнесом в помещениях бывшего завода «Микродвигатель» в Гусеве. Первым клиентом прачечной индивидуального предпринимателя Светланы Цукановой стало пограничное управление ФСБ по Калининградской области.
Компания Светланы Цукановой «Гусевский микродвигатель» ликвидирована
23 марта 2018, 12:17микродвигатель Николай Цуканов
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