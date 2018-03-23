Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Компания Светланы Цукановой «Гусевский микродвигатель» ликвидирована
Информационный сайт города Гусева

Компания Светланы Цукановой «Гусевский микродвигатель» ликвидирована

23 марта 2018, 12:17
Благотворительный «Фонд поддержки строительства храма — памятника павшим в годы Первой мировой войны», учрежденный в 2010 году Николаем Цукановым и владельцем московской компании «АльянсСпецстрой» Александром Воробьевым, ликвидируется. Согласно данным единого госреестра юридических лиц, соответствующая процедура была запущена в декабре прошлого года. Об этом рассказывает Rugrad.eu.

Ликвидатором фонда выступает Юрий (Георгий) Матвеев — настоятель православного храма успения пресвятой Богородицы города Гусева, открытого осенью 2016 года.

В ноябре 2017 года в связи с ликвидацией прекратило деятельность ООО «Гусевский микродвигатель», учредителем которого выступала супруга экс-губернатора Калининградской области Светлана Цуканова. Ликвидатором компании был депутат гусевского окружного совета, бывший глава муниципалитета Вячеслав Гацук. По данным ЕГРЮЛ, Цуканова продолжает владеть ООО «Наш город» (выручка компании в 2016 году составила 3,4 млн руб.) и входит в состав учредителей благотворительного фонда «Берег надежды».

В 2015 году компания «Гусевский микродвигатель» продала имущественный комплекс завода «Микродвигатель», который находится в центре Гусева, своему учредителю Светлане Цукановой. Затем Цуканова зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, специализирующийся на сдаче имущества в аренду. Помещения завода сдаются в аренду местным компаниям.

Реализация имущественного комплекса по рыночной стоимости в размере 121 млн руб. (если ориентироваться на кадастровую стоимость) для организации на общей системе налогообложения привела бы необходимости уплаты налога на прибыль в размере 20%, или порядка 24 млн руб. Выручка «Гусевского микродвигателя» в 2015 году, когда состоялась продажа имущества, была всего на 5 млн руб. выше средней за 2013–2014 годы. Таким образом, сделки могли проводиться по сильно заниженной стоимости, что является распространенной практикой в подобных случаях.

В апреле прошлого года сообщалось, что налоговая служба начала проверку подозрительных сделок с имуществом семьи Николая Цуканова.

В октябре прошлого года стало известно, что Светлана Цуканова занялась прачечным бизнесом в помещениях бывшего завода «Микродвигатель» в Гусеве. Первым клиентом прачечной индивидуального предпринимателя Светланы Цукановой стало пограничное управление ФСБ по Калининградской области.
микродвигатель Николай Цуканов
282 просмотра   |   4 комментария
0
Другие новости по теме
Светлана Цуканова открыла в Гусеве прачечную
Светлана Цуканова открыла в Гусеве прачечную
Завод микродвигателей объявлен банкротом
Завод микродвигателей объявлен банкротом
О мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Гусеве
О мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Гусеве
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Житель
# 1Житель
Как же так? Как им теперь жить????
Сегодня, 12:43   ЦитироватьОтветить1
Д.Д.Л.
# 2Д.Д.Л.
Может новый прокурор наведет порядок в нашем (улике )??????
Сегодня, 12:48   ЦитироватьОтветить0
Я
# 3Я
Гацук смотрящим выступает.
Сегодня, 12:49   ЦитироватьОтветить0
Шевельнул
# 4Шевельнул
Цитата: Я
Гацук смотрящим выступает.

С этого парня и надо начинать. Андрей Петрович обратите внимание на своего бывшего коллегу. Пора на чистую воду выводить!
Сегодня, 12:58   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико