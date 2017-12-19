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21 декабря городская администрация и организация «Опора России» подпишут соглашение о сотрудничестве

19 декабрь 2017, 16:32
21 декабря городская администрация и организация «Опора России» подпишут соглашение о сотрудничестве
Уважаемые руководители предприятий и предприниматели!

21 декабря 2017 года в 11:00 часов в администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» состоится подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Целью настоящего соглашения является взаимодействие сторон в сфере поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гусевский городской округ».

Приглашаем Вас принять участие в подписании данного соглашения, в ходе которого вы сможете обсудить интересующие темы и задать вопросы представителям Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Для участия необходимо пройти регистрацию по адресу: г.Гусев, ул.Ульяновых,8, каб.№212 (Анастасия Быченкова) или по телефону: 3-60-52.
Теги: Админстрация Гусевского района предприниматели
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