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Новости / Экономика

В городской администрации обсудили мероприятия по выявлению неучтенных объектов налогообложения

25 январь 2018, 12:36
В городской администрации обсудили мероприятия по выявлению неучтенных объектов налогообложения
В минувший вторник в администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось совещание по вопросам повышения эффективности работы в отношении должников по обязательным налогам и сборам.

На совещании присутствовали первый заместитель главы администрации Александр Китаев, начальник отдела ФССП, старший судебный пристав ОСП Гусевского района Антон Баклагин, заместитель начальника отдела урегулирования задолженности Ольга Енютина, начальник управления экономического и перспективного развития Александр Моисеенко, заместитель начальника финансового управления Наталья Гусева.

Собравшиеся обсудили мероприятия по выявлению неучтенных объектов налогообложения и по проведению в 2018 году регистрации обособленных подразделений иногородних юридических лиц.

Участниками совещания определены направления работы в новом году для достижения плановых показателей.

Начиная с февраля сотрудники администрации совместно с представителями налоговой службы будут проводить рейды по организациям, ведущим свою деятельность на территории Гусевского городского округа и не зарегистрированным как обособленные подразделения. Также продолжатся совместные рейды со службой судебных приставов по должникам, имеющих задолженность по обязательным налогам и сборам.
Теги: Админстрация Гусевского района налоги
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