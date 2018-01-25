В городской администрации обсудили мероприятия по выявлению неучтенных объектов налогообложения
25 январь 2018, 12:36
В минувший вторник в администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось совещание по вопросам повышения эффективности работы в отношении должников по обязательным налогам и сборам.Теги: Админстрация Гусевского района налоги
На совещании присутствовали первый заместитель главы администрации Александр Китаев, начальник отдела ФССП, старший судебный пристав ОСП Гусевского района Антон Баклагин, заместитель начальника отдела урегулирования задолженности Ольга Енютина, начальник управления экономического и перспективного развития Александр Моисеенко, заместитель начальника финансового управления Наталья Гусева.
Собравшиеся обсудили мероприятия по выявлению неучтенных объектов налогообложения и по проведению в 2018 году регистрации обособленных подразделений иногородних юридических лиц.
Участниками совещания определены направления работы в новом году для достижения плановых показателей.
Начиная с февраля сотрудники администрации совместно с представителями налоговой службы будут проводить рейды по организациям, ведущим свою деятельность на территории Гусевского городского округа и не зарегистрированным как обособленные подразделения. Также продолжатся совместные рейды со службой судебных приставов по должникам, имеющих задолженность по обязательным налогам и сборам.
На совещании присутствовали первый заместитель главы администрации Александр Китаев, начальник отдела ФССП, старший судебный пристав ОСП Гусевского района Антон Баклагин, заместитель начальника отдела урегулирования задолженности Ольга Енютина, начальник управления экономического и перспективного развития Александр Моисеенко, заместитель начальника финансового управления Наталья Гусева.
Собравшиеся обсудили мероприятия по выявлению неучтенных объектов налогообложения и по проведению в 2018 году регистрации обособленных подразделений иногородних юридических лиц.
Участниками совещания определены направления работы в новом году для достижения плановых показателей.
Начиная с февраля сотрудники администрации совместно с представителями налоговой службы будут проводить рейды по организациям, ведущим свою деятельность на территории Гусевского городского округа и не зарегистрированным как обособленные подразделения. Также продолжатся совместные рейды со службой судебных приставов по должникам, имеющих задолженность по обязательным налогам и сборам.
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