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В Калининградской области появится не имеющий аналогов в России научно-исследовательский технологический центр

8 февраль 2018, 15:25
В Калининградской области появится не имеющий аналогов в России научно-исследовательский технологический центр
GS Nanotech, правительство Калининградской области и БФУ им. И.Канта подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет реализована уникальная для России комплексная программа прикладных и фундаментальных научных исследований в инновационной сфере. Ключевой задачей программы является развитие инновационной экосистемы и повышение привлекательности Калининградской области для инновационных компаний.

Программа подразумевает сотрудничество по двум основным направлениям: партнёрство в области прикладных научных исследований, в рамках которого в регионе планируется создание передовых научно-исследовательских центров и лабораторий в сфере высоких технологий, и совместная деятельность в области фундаментальной науки, в том числе проведение исследований и разработок по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России.

Первым шагом в реализации этой масштабной программы станет создание на территории «Технополиса GS» научно-исследовательского центра, который станет частью проекта Университетского кампуса в области инженерных и технических наук и объединит производственные возможности и R&D холдинга GS Group и научно-исследовательские компетенции БФУ. В первом в России центре такого формата будет сосредоточена необходимая научно-техническая инфраструктура для проведения прикладных и научных исследований в области микроэлектроники и материаловедения, а в перспективе и фундаментальных научных разработок в нейротехнологиях, технологиях виртуальной и дополненной реальностей.

«Холдинг GS Group как крупнейший технологический инвестор региона совместно с партнерами создает площадку для перспективных разработок в наиболее востребованных государством высокотехнологичных областях. Данное соглашение позволит создать нестандартный научно-исследовательский формат, объединить лучшие университетские практики, новейшие разработки и исследования начинающих ученых и запросы инновационных предприятий», — отметил директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков.

«Подписание соглашения —качественно новый этап в развитии научной деятельности, которая будет находиться в тесном взаимодействии с реальными потребностями российских высокотехнологичных предприятий. БФУ как центр компетенций во взаимодействии с индустриальным партнером GS Group и при поддержке правительства Калининградской области способен сделать наш регион одним из центров инновационного развития России», — подчеркнула проректор по научной работе и международным связям БФУ им. И.Канта Эльмира Зильбер.

«Экономическое и инновационное развитие Калининградской области позволит привлечь талантливых инновационных специалистов, которые займут ведущие позиции на высокотехнологичных предприятиях региона. Нам важно, чтобы молодые кадры оставались работать здесь, запускали стартапы, вкладывали полученные знания в создание технологий нового поколения, способных вывести Россию на мировой рынок», — сказал министр по промышленной политике и развитию предпринимательства Калининградской области Дмитрий Кусков.
Теги: Технополис GS БФУ
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