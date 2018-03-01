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В Гусевском округе может появиться индустриальный парк для предприятий пищевой промышленности

1 марта 2018, 10:41
В Гусевском округе может появиться индустриальный парк для предприятий пищевой промышленности
«Корпорация развития Калининградской области» планирует создать в регионе индустриальный парк для предприятий пищевой промышленности. Об этом пишет Rugrad.eu, ссылаясь на заявление генерального директора корпорации Владимира Зарудного в ходе презентации о планах развития индустриального парка «Храброво» в Облдуме 28 февраля.

«Мы пришли к пониманию, что нам, видимо, придется создавать отдельный индустриальный парк по пищевой промышленности, поскольку соседство промышленных предприятий, машиностроительных и пищевых не предполагает совместную работу на одной площадке из-за ограничения санитарно-защитных зон», — отметил Владимир Зарудный.

По его словам, в настоящее время Корпорация прорабатывает вопрос размещения пищевых производств на отдельных площадках. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность формирования парка предприятий пищевой промышленности на территории Гусевского городского округа (в районе поселка Майское).

«Несмотря на те качественные изменения на продовольственном рынке, которые мы сегодня видим, практически каждый третий инвестор, заинтересованный в разворачивании промышленного потенциала на территории Калининградской области, интересуется возможностью строительства пищевых производств. Поэтому эта сфера деятельности для нас является наиважнейшей», — добавил глава корпорации.
строительство индустриальный парк Майское
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Загородный Парк Отель
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Гость Вася
# 1Гость Вася
ключевое слово"планирует"
Сегодня, 14:10   ЦитироватьОтветить0
ГераБуФфон
# 2ГераБуФфон
Цитата: Гость Вася
ключевое слово"планирует"

нет-"может";)))
Сегодня, 15:12   ЦитироватьОтветить0

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