«Корпорация развития Калининградской области» планирует создать в регионе индустриальный парк для предприятий пищевой промышленности. Об этом пишет Rugrad.eu, ссылаясь на заявление генерального директора корпорации Владимира Зарудного в ходе презентации о планах развития индустриального парка «Храброво» в Облдуме 28 февраля.
«Мы пришли к пониманию, что нам, видимо, придется создавать отдельный индустриальный парк по пищевой промышленности, поскольку соседство промышленных предприятий, машиностроительных и пищевых не предполагает совместную работу на одной площадке из-за ограничения санитарно-защитных зон», — отметил Владимир Зарудный.
По его словам, в настоящее время Корпорация прорабатывает вопрос размещения пищевых производств на отдельных площадках. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность формирования парка предприятий пищевой промышленности на территории Гусевского городского округа (в районе поселка Майское).
«Несмотря на те качественные изменения на продовольственном рынке, которые мы сегодня видим, практически каждый третий инвестор, заинтересованный в разворачивании промышленного потенциала на территории Калининградской области, интересуется возможностью строительства пищевых производств. Поэтому эта сфера деятельности для нас является наиважнейшей», — добавил глава корпорации.
В Гусевском округе может появиться индустриальный парк для предприятий пищевой промышленности
1 марта 2018, 10:41
строительство индустриальный парк Майское
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