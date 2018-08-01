/ / / В Гусеве прошло первое заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ

В среду, 1 августа, город Гусев Калининградской области стал площадкой экспертной дискуссии о цифровизации всех сфер жизнедеятельности страны. О том, как проходило это мероприятие, рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области.
На площадке одного из ведущих областных предприятий, крупнейшего в России частного инновационного кластера радиоэлектронной промышленности «Технополис GS» состоялось первое заседание Совета по вопросам развития цифровой экономики при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В его работе приняли участие вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, руководители ряда российских регионов, отраслевых фондов и объединений, ведущих вузов страны.
Перед заседанием участники Совета совершили экскурсию по предприятиям техопарка. Сейчас кластер объединяет ряд высокотехнологичных предприятий, основанных на полностью российских инновационных разработках: заводы «Цифровые Телевизионные Системы», GS Nanotech, «Пранкор», «Первая картонажная фабрика» и «Наноуглеродные материалы» с общей численностью работающих более тысячи человек. На предприятиях кластера осуществляется полный цикл работ по массовому производству потребительской электроники, в частности — цифровых телевизионных приставок под брендом General Satellite. На заводах «Технополис GS» производится более 2% мирового объема цифровых телевизионных приставок. Частью технополиса является коттеджный поселок европейского уровня, построенный для сотрудников предприятий, гостиница, центр раннего развития, площадки для спорта и отдыха и мемориальный парк, построенный в честь 100-летия со дня начала Первой мировой войны.
Открывая заседание, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак сообщил о задаче обеспечить прорыв России в сфере цифровых технологий.
«По разным оценкам за счет дальнейшей цифровизации экономики к 2025 году валовый внутренний продукт может увеличиться, как минимум, на четыре триллиона рублей. На сегодня доля цифровой экономики в валовом продукте страны составляет менее четырех процентов, что в 2-3 раза ниже, чем у лидирующих стран. Чтобы обеспечить прорыв, о котором говорил Президент страны, к развитию цифровой экономики должны подключиться без исключения все», — заявил вице-спикер.
Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков в своём выступлении призвал аккуратно относиться к регулированию процессов цифровизации.
«Нет каких-то шаблонов, учебников, понятных моделей, как всё это должно функционировать. Надо очень аккуратно относиться к нормотворчеству в рамках цифровой экономики. Большинство сервисов цифровой экономики, которыми мы сегодня пользуемся, они выросли, скорее, не благодаря тому, что был принят соответствующий закон, а вопреки», — заявил министр, приведя в пример создание интеграторов такси, интернет-сервисов по покупке билетов. Появление сервиса записи к врачу DocDoc и аналогичных ему IT-проектов глава Минкомсвязи назвал чудом, прорастающим сквозь систему регулирования в здравоохранении.
«Наша задача в части законопроектов: написать законы так, чтобы они, прежде всего, защищали граждан, бизнес. Потому что в цифровой экономике данные становятся основным товаром и ценностью. И нам нельзя, чтобы данные о бизнесе, компании, государстве использовались неправомерно. Мы сейчас работаем над тем, чтобы выделить такие базовые, ключевые законопроекты, которые бы обеспечивали условия для развития цифровой экономики», — сообщил Константин Носков.
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий главным фактором развития цифровой экономики назвал кадры. Он напомнил о прогнозах, предсказывающих в ближайшие годы масштабное сокращение либо кардинальное изменение качества миллионов рабочих мест. В этих условиях возрастает роль развития интеллектуального капитала.
«К 2020 году высокотехнологические компании будут испытывать дефицит в 40 миллионов специалистов с высоким образованием. Главные отрасли: математика, программирование, инженерия, высокие технологии. Вот где стратегический удар. Что у нас? На одной из конференций представлены данные: в России 900 тысяч программистов. Это больше, чем в Великобритании и Германии вместе взятых. В России живет и работает до шести процентов всех программистов мира. Поэтому мне кажется, что в эпоху цифровой экономики более точно говорить не о человеческом капитале, а о формировании интеллектуального капитала. Он будет двигать нашу экономику. Он шире, чем человеческий капитал и включает в себя творческие навыки, использование информации как самостоятельного производительного фактора и так далее», — отметил ректор МГУ.
Тема кадров для цифровой экономики продолжил в своём выступлении губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его мнению, сейчас необходим образовательный проект по охвату населения сравнимый с масштабной акцией по ликвидации безграмотности — ликбезом — в Советской России.
«В своё время Советский Союз провозгласил себя государством модерна. Одно из важных завоеваний того времени — это массовое общее среднее образование. На мой взгляд, идеи повышения объема средств на образование и такой новой волны ликбеза должны быть сейчас взяты на вооружение. Мы говорим про новую цифровую экономику, но если мы в массе своей не знаем, как программировать, как со всем этим работать, то мы уходим в элитарность этого образования. А элитарность это всегда плохо. За небольшое количество людей, сотни или десятки тысяч человек государство может конкурировать, и мы знаем как это делается: как, например. переманивают наших калининградских программистов — за ними приезжают и говорят: поехали с нами: вот тебе квартира, сад, школа для ребёнка, зарплата и так далее. Элитарность такого образования несет, как мне кажется, очень большие риски. Мы должны, как государство-модерн, как государство, которое готовится к технологическому и такому модернистскому рывку, принять программу массового цифрового образования», — заявил Антон Алиханов.
По оценкам председателя Счетной палаты и главы «Центра стратегических разработок» Алексея Кудрина, цифровизация в России потребует подготовки нескольких миллионов новых специалистов.
«Главная задача цифровизации сегодня — это изменить наше сознание. Тренинги, обучение новых специалистов — нам не хватает, может, несколько миллионов, — с этого надо начинать. Масштаб цифровизации, которая заявлена в нашей стране, уже требует массы специалистов такого рода», — заявил Алексей Кудрин.
Развитие цифровой экономики в России заявлено в качестве нового национального проекта. Стратегическое значение этой проблематики неоднократно отмечал глава государства, в том числе, в своём Послании к Федеральному собранию в марте этого года. В частности, Владимир Путин поставил задачу перевести в цифровую форму документооборот между госструктурами, назвав цифровизацию системы государственного управления мощным фактором противодействия коррупции. В Послании также говорилось о проекте объединения единым цифровым контуром поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, региональных учреждений здравоохранения и ведущих медцентров, чтобы привлекать для помощи каждому человеку силы всей национальной системы здравоохранения. Были подтверждены возможности внедрения в России сетей передачи данных пятого поколения и технологий связи интернета вещей. Кроме того, глава государства заявил о необходимости формирования собственных цифровых платформ, совместимых с глобальным информационным пространством. Это направление, по словам Президента, имеет практическое измерение, поскольку позволит по-новому организовать производственные процессы, финансовые услуги и логистику, в том числе с использованием технологии «распределённого реестра», что очень важно для финансовых транзакций, для учёта прав собственности и так далее.
Для справки:
Решение о создании Совета по развитию цифровой экономики было принято Совфедом в апреле текущего года. В его состав вошли сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, представители научной общественности, отраслевых союзов, бизнеса и госкомпаний. Согласно положению о Совете в его задачи входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики; экспертный анализ проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области развития цифровой экономики; мониторинг практики применения законодательства РФ и субъектов в области развития цифровой экономики, а также подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в области развития цифровой экономики и другие задачи.
В Гусеве прошло первое заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ
1 августа 2018, 22:08
Технополис GS
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