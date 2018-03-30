/ / / Политех стал переговорной площадкой для гусевского студенчества и «Янтарного Ювелирпрома»

29 марта Гусевский политехнический техникум по инициативе депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина стал переговорной площадкой для двух сторон: гусевского студенчества и руководства АО «Янтарный Ювелирпром».
За круглым столом собрались ребята, которые уже через 3 месяца станут дипломированными специалистами экономических специальностей: логисты от политеха и бухгалтера от агропромышленного колледжа. Другую сторону, компанию Янтарный Ювелирпром, презентовал ее генеральный директор Вадим Водопьянов, приехавший в Гусев буквально со встречи с представителями КНР и сразу задавший тон деловому конструктивному диалогу на перспективу.
Ребята рассказали о себе и о своих учебных заведениях. О том, что они изучают, что ждут в будущем, что хотят. Вадим Водопьянов в ответ подчеркнул важность и нужность системы среднего профессионального образования, основы любой экономики, и тут же дал деловые советы молодым докладчикам по умению презентовать себя.
Не обошлось и без мотивационных историй: педагоги образовательных организаций провели перфоманс успешных примеров карьерного роста выпускников прошлых лет: «Все в ваших руках, ребята!»
Ключевым моментом встречи, конечно же, стало выступление гостя. Это был и глубокий экономический анализ макроэкономики страны в целом, и разбор миссии добычных работ в России и миссии по добыче и переработке солнечного камня в Калининградском регионе в частности.
Поговорили о требованиях компании к персоналу, где любой продавец знает историю края, психологию и умеет вести переговоры. Затронули зарплатные вопросы. Обменялись мнениями. Присутствовавший на встрече начальник управления экономического и перспективного развития администрации МО «ГГО» Александр Моисеенко отметил важность и нужность таких диалогов.
Деловым остатком встречи стало обоюдное решение о стажировке педагогов экономических дисциплин на базе предприятия, прохождение студентами профильной практики на всех участках компании, проведение публичного семинара по учету и движению драгоценных металлов, организация экскурсий на добычные и производственные участки янтарного комбината и Ювелирпрома. Но и это еще не всё: в завершении Вадим Водопьянов передал Гусевскому политеху сертификат на получение янтаря мелкой фракции для использования в образовательной и внеурочной деятельности.
Для справки: Акционерное Общество «Янтарный Ювелирпром», 100% акций которого принадлежит АО «Калининградский янтарный комбинат», создано в 2004 году. Основное направление компании — переработка и производство ювелирных изделий, аксессуаров и полуфабрикатов из янтаря, с последующей их реализацией.
Политех стал переговорной площадкой для гусевского студенчества и «Янтарного Ювелирпрома»
30 марта 2018, 17:00
политех Янтарный комбинат
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