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Руководитель АО «Янтарный Ювелирпром» посетил Гусевский политехнический техникум

18 январь 2018, 15:41
Вчера в Гусевском политехническом техникуме прошла встреча Екатерины Канаевой с директором АО «Янтарный Ювелипром» Вадимом Водопьяновым, посвященная сотрудничеству и подготовке соглашения о социальном партнерстве.

В ходе обсуждения были намечены общие векторы развития партнерских отношений, а также некоторые конкретные направления.

В частности, руководители подробно обсудили возможность корректировки учебных программ специальностей «Логист» и «Продавец» под нужды современного торгового предприятия. Обозначили необходимость тесного сотрудничества в организации производственной практики студентов. Запланировали проведение круглого стола со студентами ГПТ и представителями предприятия.

Руководитель «Янтарного Ювелирпрома» посетил лаборатории, мастерские и производственные площадки техникума.

АО «Янтарный Ювелирпром» - 100% дочерняя компания АО «Калининградский янтарный комбинат», занимается серийным производством и реализацией ювелирных изделий и полуфабрикатов из янтаря.

Встреча была проведена по инициативе депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина и Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия».
Теги: политех Янтарный комбинат Единая Россия Михаил Зацепин
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Гость Пупкин
# 1Гость Пупкин
Браво ЕР! Это уже нормальная контекстная реклама своей деятельности. Не то что просто кто то кому то подарил мороженное. Чувствуется, что с новым руководством ЕР в Гусеве начала правильно работать по пропаганде.
Вчера, 20:58   ЦитироватьОтветить1
Гость Гость
# 2Гость Гость
Молодцы.
Вчера, 22:37   ЦитироватьОтветить1

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