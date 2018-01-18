Руководитель АО «Янтарный Ювелирпром» посетил Гусевский политехнический техникум

18 январь 2018, 15:41

Вчера в Гусевском политехническом техникуме прошла встреча Екатерины Канаевой с директором АО «Янтарный Ювелипром» Вадимом Водопьяновым, посвященная сотрудничеству и подготовке соглашения о социальном партнерстве.



В ходе обсуждения были намечены общие векторы развития партнерских отношений, а также некоторые конкретные направления.



В частности, руководители подробно обсудили возможность корректировки учебных программ специальностей «Логист» и «Продавец» под нужды современного торгового предприятия. Обозначили необходимость тесного сотрудничества в организации производственной практики студентов. Запланировали проведение круглого стола со студентами ГПТ и представителями предприятия.



Руководитель «Янтарного Ювелирпрома» посетил лаборатории, мастерские и производственные площадки техникума.



АО «Янтарный Ювелирпром» - 100% дочерняя компания АО «Калининградский янтарный комбинат», занимается серийным производством и реализацией ювелирных изделий и полуфабрикатов из янтаря.



Встреча была проведена по инициативе депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина и Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия».

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