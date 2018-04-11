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Информационный сайт города Гусева

Переизбыток электроэнергии от новых ТЭС планируется использовать для майнинга криптовалюты

11 апреля 2018, 14:59
Переизбыток электроэнергии от новых ТЭС планируется использовать для майнинга криптовалюты
Выступая на международном форуме по интеллектуальной собственности IPQuorum в калининградском Светлогорске, губернатор области Антон Алиханов рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» о планах добывать — или, как на Руси говорят, «майнить» — криптовалюты, используя новые электростанции Янтарного края.

«Антон Андреевич, недавно у вас в городе Гусев введена Маяковская теплоэлектростанция, так что Калининградщина из энергодефицитного региона превратилась в энергоизбыточный. Между тем есть перспективное направление — добыча криптовалют (блоков информации, которые создаются с помощью сложных компьютерных расчётов, для чего требуется немало электроэнергии — Ред.) Что-нибудь в этом направлении планируется?» — поинтересовался журналист.

«Мы ведём переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, в частности, со Сбербанком, по созданию в Калининградской области, если так можно сказать, „майнинговой долины“. Со Сбертехом (подразделением Сбербанка по новым технологиям — Ред.) у нас достаточно далеко продвинулись переговоры по созданию близ новых электростанций Центра обработки данных (ЦОДа), — рассказал Алиханов. — И, конечно, „майнинговая тема“ с учётом переизбытка энергии классно взойдёт, мне кажется, надо начать её реализовывать. Думаю, через год-два уже сможем показать вам „майнинговую долину“ [в Калининградской области]».
тэс криптовалюта
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