Стройцентр
/ / / В «Технополисе GS» стартовала Летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий»
Информационный сайт города Гусева

В «Технополисе GS» стартовала Летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий»

9 июля 2018, 16:47
В «Технополисе GS» стартовала Летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий»
Сегодня на территории «Технополис GS» стартовала Летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий».

Участниками программы стали студенты калининградских вузов. За полторы недели будущие специалисты изучат мировые урбанистические практики и подходы к развитию «умных городов», прослушают лекции ведущих экспертов таких компаний, как HERE Technologies, Samsung, KORBIT, Ростелеком, а также сами разработают проекты и предложения по развитию Калининградской области.

Организаторами Летней школы «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий» являются холдинг GS Group, Высшая школа экономики, БФУ им. И. Канта под эгидой московского офиса ООН-Хабитат (Программа ООН по населенным пунктам).
Технополис GS
0 просмотров
0
Другие новости по теме
Студенты Летней школы ВШЭ-GS Group разработают технологии для управления малыми городами Калининградской области
Студенты Летней школы ВШЭ-GS Group разработают технологии для управления малыми городами Калининградской области
«Технополис GS» начинает подготовку бакалавров на базе БФУ им. Канта и Гусевского политехнического техникума
«Технополис GS» начинает подготовку бакалавров на базе БФУ им. Канта и Гусевского политехнического техникума
Итоги деятельности холдинга GS Group за 2013 год
Итоги деятельности холдинга GS Group за 2013 год
«Технополис GS» посетили руководители ведущих предприятий Калининградской области
«Технополис GS» посетили руководители ведущих предприятий Калининградской области

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров