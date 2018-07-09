В «Технополисе GS» стартовала Летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий»

9 июля 2018, 16:47

Сегодня на территории «Технополис GS» стартовала Летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий».



Участниками программы стали студенты калининградских вузов. За полторы недели будущие специалисты изучат мировые урбанистические практики и подходы к развитию «умных городов», прослушают лекции ведущих экспертов таких компаний, как HERE Technologies, Samsung, KORBIT, Ростелеком, а также сами разработают проекты и предложения по развитию Калининградской области.



Организаторами Летней школы «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий» являются холдинг GS Group, Высшая школа экономики, БФУ им. И. Канта под эгидой московского офиса ООН-Хабитат (Программа ООН по населенным пунктам).

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