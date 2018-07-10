В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ОАО «Карьероуправление», занимающегося добычей и переработкой полезных ископаемых. Бизнесмен подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
«Сумма умышленного сокрытия подозреваемым денежных средств превышает 2,4 млн рублей», — уточнили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, 33-летний предприниматель (по данным информированного источника, речь идет о Кирилле Козлове. — ИА REGNUM), игнорируя предписания налоговых органов, не выполнял обязательства по перечислению в бюджет налоговых недоимок.
После же приостановления налоговой инспекцией операций по счетам, директор фирмы осуществлял финансовые операции с использованием расчетных счетов сторонних организаций.
«Так продолжалось с сентября 2016 года по февраль 2017 года», — подчеркнули в ведомстве.
ОАО «Карьероуправление» занимается добычей песчано-гравийного материала на двух месторождениях — карьере «Нагорное» Черняховского района и «Яровое» Гусевского района.
Основной потребитель щебня и песка — райавтодоры Калининградской области. «Карьероуправление» осуществляло поставки песка на строящийся стадион к ЧМ-2018 в Калининграде.
Напомним, 19 мая 2015 года Кирилл Козлов был задержан сотрудниками регионального у МВД у гостевого комплекса «Усадьба» в поселке Орловка Гурьевского района. По предварительным данным, тогда ещё 30-летний чиновник в салоне своего автомобиля «БМВ Х5» получил от предпринимателя взятку в размере 335 тысяч рублей. 5 мая 2016 года Кирилл Козлов был приговорён Гурьевским районным судом к наказанию в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года. При этом государственное обвинение просило для него 2,5 года колонии-поселения.
На предпринимателя из Гусева заведено дело за сокрытие денежных средств
10 июля 2018, 14:56
следственное управление
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