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Информационный сайт города Гусева

Кудрин и Турчак приедут в Гусев на Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде

30 июля 2018, 12:06
Кудрин и Турчак приедут в Гусев на Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде
В Гусеве 1 августа пройдёт Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде. Об этом сообщает Калининград.Ru, ссылаясь на пресс-службу «Единой России».

В мероприятии примут участие вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и другие.

Как уточнили в пресс-службе, первая часть заседания будет посвящена вопросам обеспечения системности и сбалансированности развития цифровой экономики в регионах России. Ключевым докладчиком станет губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Во второй части речь пойдёт о повышении конкурентоспособности российских технологий и обеспечении цифрового суверенитета страны.

Председатель комитета СФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев, глава Счётной палаты и руководитель Минсвязи во время заседания расскажут о цифровизации государственного управления. Как ожидается, в заключение с докладами на тему развития человеческого капитала в условиях цифровой экономики выступит ряд экспертов, в том числе ректор МГУ Виктор Садовничий.
Единая Россия
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