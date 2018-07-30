В Гусеве 1 августа пройдёт Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде. Об этом сообщает Калининград.Ru, ссылаясь на пресс-службу «Единой России».
В мероприятии примут участие вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и другие.
Как уточнили в пресс-службе, первая часть заседания будет посвящена вопросам обеспечения системности и сбалансированности развития цифровой экономики в регионах России. Ключевым докладчиком станет губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Во второй части речь пойдёт о повышении конкурентоспособности российских технологий и обеспечении цифрового суверенитета страны.
Председатель комитета СФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев, глава Счётной палаты и руководитель Минсвязи во время заседания расскажут о цифровизации государственного управления. Как ожидается, в заключение с докладами на тему развития человеческого капитала в условиях цифровой экономики выступит ряд экспертов, в том числе ректор МГУ Виктор Садовничий.
Кудрин и Турчак приедут в Гусев на Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде
30 июля 2018, 12:06
Единая Россия
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