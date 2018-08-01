Сегодня в Гусеве состоится ключевое событие для инновационного развития страны. На площадке «Технополис GS» пройдет первое заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и другие эксперты Совета уже прибыли в наш город.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, прямо сейчас для них проводится экскурсия по высокотехнологичным производствам крупнейшего в России инновационного кластера «Технополис GS». В мероприятии принимает участие врио главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев.
Сегодня в «Технополисе GS» пройдет заседание по развитию цифровой экономики при Совете Федерации
1 августа 2018, 12:15Технополис GS
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