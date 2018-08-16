Развитием производства овощей закрытого грунта занимается ООО «Тепличный комплекс».
В планах компании построить в Гусевском городском округе теплицы площадью около 9 гектаров, этот тепличный комплекс станет самым крупным на востоке области.
С работой нового сельхозпроизводства в четверг, 16 августа, в ходе рабочего выезда в муниципалитеты востока региона ознакомился губернатор Антон Алиханов.
По словам генерального директора Хани Ганбарова, с выходом на полную мощность объем производства огурцов составит 2 тысячи тонн, томатов — 1 тысячу тонн. Реализация проекта пройдет в два этапа, введена в строй первая теплица, уже выращено 118 тонн огурцов и 590 килограммов томатов. Комплекс будет оснащен современным оборудованием с автоматизированными системами управления минеральным питанием и микроклиматом, в перспективе также рассматривается круглогодичное выращивание зеленных культур.
Год назад этот проект получил поддержку совета при губернаторе по улучшению инвестиционного климата Калининградской области.
«Наконец появилось предприятие, которое охватывает своей логистикой восток области. Плюс в том, что они начали с торговли — то есть рынок сбыта им знаком и понятен. На сегодняшний день огурцы на опте предприятие отдает по 10 рублей за килограмм, в рознице реализует по 12-15 рублей, и цена в пике будет снижаться; томаты на опте продают по 30 рублей за килограмм, в рознице реализуют по 60 рублей. Полностью исключена та логистическая затратность, которую мы несли, в том числе, покупая импортные овощи», — отметила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.
«У нас есть тепличные комплексы под Калининградом, в Гвардейском округе. Этот проект нам нужен в первую очередь для того, чтобы обеспечивать потребителей на востоке региона. Я думаю, что мы к этим трем проектам сможем получить еще несколько небольших, с помощью которых постепенно обеспечим региональную потребность в овощах», — отметил Антон Алиханов.
Предприниматель из Гусева вышел на рынок оптовой продажи овощей
16 августа 2018, 18:16
364 просмотраНовость отредактирована Сегодня, 20:31
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