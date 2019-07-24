/ / / «Тепличный комплекс» приобрёл землю в окрестностях поселка Первомайское

«Тепличный комплекс» гусевского предпринимателя Хани Ганбарова вложился в покупку земельных участков. 35 га земель сельскохозяйственного назначения в окрестностях поселка Первомайское Гусевского района были проданы «Тепличному комплексу» в мае 2019 года менее чем за 1 млн руб. Об этом рассказывает Rugrad.eu.
Соответствующая информация опубликована на ресурсе torgi.gov.ru. Земельные участки с кадастровыми номерами 39:04:400007:123, 39:04:400007:124 и 39:04:400007:125 были выставлены на аукцион вместе с еще 19 лотами.
Заявки были поданы только на покупку указанных участков. Причем конкурентов у «Тепличного комплекса» не было, поэтому комиссия по проведению торгов приняла решение заключить договоры купли-продажи земли в районе Первомайского по минимальной, стартовой цене. В итоге за участок площадью 30 га Хани Ганбаров должен был заплатить 82 тыс. руб. за участок 4 га — 82 тыс. руб., за 1 га — 24 тыс. руб. Участок площадью 30 га должен был уйти «Тепличному комплексу» за 570 тыс. руб.
Эту цену можно назвать самой низкой «по рынку». Как следует из материалов сервиса torgi.gov.ru, на открытые земельные аукционы в 2019 году было выставлено еще два участка сельхозназначения схожей площади в других районах области. Один из них, расположенный в Нестеровском районе в районе поселка Ильюшино, в мае этого года был продан Дмитрию Долгову за 648 тыс. руб. В Багратионовском районе единственный участник аукциона — инвестор строительства калийного рудника «К-Поташ» должен был заплатить за 36 га сельхозземель рядом с поселком Владимирово 3,3 млн руб., то есть в 5,6 раз дороже, чем Хани Ганбаров за свой участок в районе Первомайского.
Ранее писали, что власти Гусева была оштрафована за невыполнение обязательной защиты муниципальных сельхозземель. В судебном разбирательстве речь шла, в том числе, и об участках в районе посёлка Первомайский. При этом представители администрации Гусева утверждали, что как минимум два проблемных надела удалось оперативно продать из казны третьим лицам. Можно предположить, что «Тепличный комплекс» Хани Ганбарова приобрел какие-то из этих активов.
Пока владелец «Тепличного комплекса» приобретает сельхозземли, его брат Мардан Ганбаров распродает коммерческую недвижимость в Гусевском районе. Как ранее сообщалось, на продажу выставлены гостевой дом «Старая мельница» в посёлке Липово и торговый центр «City Center Гусев».
«Тепличный комплекс» приобрёл землю в окрестностях поселка Первомайское
24 июля 2019, 14:51
Первомайское земельные участки аукцион
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