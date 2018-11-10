Регион получит субсидии по трем направлениям нацпроекта «Образование»

10 ноября 2018, 14:38

В Министерстве просвещения РФ подвели итоги конкурсных отборов по 11 приоритетным проектам. Правительство Калининградской области представило заявки по семи из них.



Так, победителем стала заявка по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по приоритетным областям: «Технология», «Информатика», «Основы безопасности и жизнедеятельности», а также внеурочной деятельности.



В рамках федерального проекта «Современная школа» планируется обновление материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах. Его цель — формирование у ребят современных технологических и гуманитарных навыков. На каждый из 22 центров в 16 муниципалитетах выделяется субсидия в полтора миллиона рублей. В 2019 году три из них планируется разместить в школах Багратионовского городского округа, по два — в Зеленоградском, Гурьевском и Гвардейском городских округах. Также в таких образовательных пространствах смогут обучаться представители Пионерского, Озерского, Гусевского, Мамоновского, Полесского, Светловского, Славского, Правдинского, Краснознаменского и Черняховского городских округов, Балтийского муниципального района, Нестеровского и Светлогорского районов.



Кроме того, по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» будет создана целевая модель в школах и колледжах региона. На открытие в семи муниципалитетах 12 центров выделено 2 миллиона рублей. Они появятся в школах № 56 и 57 г. Калининграда, Школе будущего и гимназии г. Гурьевска, школе № 3 г. Гусева и школе г. Зеленоградска, лицее № 10 г. Советска и Полесской школе, а также на базе гимназий № 7 г. Балтийска и № 2 г. Черняховска, лицее № 18 г. Калининграда и Озерской средней школе им. Д. Тарасова.



Также Калининградская область стала победителем отбора субъектов РФ на предоставление в следующем году субсидии на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа национального проекта «Образование» для создания Центра технологических практик «ТехноПрофи». Проект представлен на трех площадках, расположенных в Калининграде и области: в школе-интернате на ул. Спортивной будет реализовываться «Медиалаб», в Багратиновской школе-интернате — «Агролаб», а в корпусе Колледжа строительства и профессиональных технологий в г. Гурьевске — «Профилаб» для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья.На реализацию проекта региону предоставляется 7 миллионов рублей.



«Калининградская область уже участвует в нескольких приоритетных проектах. Среди них — детский технопарк «Кванториум» и «Доступное дополнительное образование» с персонифицированным финансированием. Победа в трех новых проектах позволит расширить возможности получения детьми практических навыков, повысить качество образования в сельских школах, а также развить цифровизацию в системе образования Калининградской области», — отметила министра образования Светлана Трусенева.

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