Стройцентр Стройцентр
/ / / Регион получит субсидии по трем направлениям нацпроекта «Образование»
Информационный сайт города Гусева

Регион получит субсидии по трем направлениям нацпроекта «Образование»

10 ноября 2018, 14:38
Регион получит субсидии по трем направлениям нацпроекта «Образование»
В Министерстве просвещения РФ подвели итоги конкурсных отборов по 11 приоритетным проектам. Правительство Калининградской области представило заявки по семи из них.

Так, победителем стала заявка по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по приоритетным областям: «Технология», «Информатика», «Основы безопасности и жизнедеятельности», а также внеурочной деятельности.

В рамках федерального проекта «Современная школа» планируется обновление материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах. Его цель — формирование у ребят современных технологических и гуманитарных навыков. На каждый из 22 центров в 16 муниципалитетах выделяется субсидия в полтора миллиона рублей. В 2019 году три из них планируется разместить в школах Багратионовского городского округа, по два — в Зеленоградском, Гурьевском и Гвардейском городских округах. Также в таких образовательных пространствах смогут обучаться представители Пионерского, Озерского, Гусевского, Мамоновского, Полесского, Светловского, Славского, Правдинского, Краснознаменского и Черняховского городских округов, Балтийского муниципального района, Нестеровского и Светлогорского районов.

Кроме того, по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» будет создана целевая модель в школах и колледжах региона. На открытие в семи муниципалитетах 12 центров выделено 2 миллиона рублей. Они появятся в школах № 56 и 57 г. Калининграда, Школе будущего и гимназии г. Гурьевска, школе № 3 г. Гусева и школе г. Зеленоградска, лицее № 10 г. Советска и Полесской школе, а также на базе гимназий № 7 г. Балтийска и № 2 г. Черняховска, лицее № 18 г. Калининграда и Озерской средней школе им. Д. Тарасова.

Также Калининградская область стала победителем отбора субъектов РФ на предоставление в следующем году субсидии на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа национального проекта «Образование» для создания Центра технологических практик «ТехноПрофи». Проект представлен на трех площадках, расположенных в Калининграде и области: в школе-интернате на ул. Спортивной будет реализовываться «Медиалаб», в Багратиновской школе-интернате — «Агролаб», а в корпусе Колледжа строительства и профессиональных технологий в г. Гурьевске — «Профилаб» для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья.На реализацию проекта региону предоставляется 7 миллионов рублей.

«Калининградская область уже участвует в нескольких приоритетных проектах. Среди них — детский технопарк «Кванториум» и «Доступное дополнительное образование» с персонифицированным финансированием. Победа в трех новых проектах позволит расширить возможности получения детьми практических навыков, повысить качество образования в сельских школах, а также развить цифровизацию в системе образования Калининградской области», — отметила министра образования Светлана Трусенева.
190 просмотров
0
Другие новости по теме
Экспертный совет по малым территориям разработал модель формирования малого инновационного города
Экспертный совет по малым территориям разработал модель формирования малого инновационного города
Городская администрация опубликовала проект инвестиционного паспорта Гусевского округа
Городская администрация опубликовала проект инвестиционного паспорта Гусевского округа
О мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Гусеве
О мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Гусеве
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико